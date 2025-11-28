نام بدل کر پردیپ سکسینہ سے ہو گیا تھا عبدالرحیم عرف اسلام، 36 سال بعد پولیس کے شکنجے میں آیا قتل کا ملزم

نام بدل کر پردیپ سکسینہ سے ہو گیا تھا عبدالرحیم عرف اسلام، 36 سال بعد پولیس کے شکنجے میں آیا قتل کا ملزم
ایس پی سٹی مانوش پاریک نے بتایا کہ قتل کے 70 سالہ ملزم پردیپ سکسینہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے،36 سال سے مفرور تھا۔
Published : November 28, 2025 at 4:21 PM IST
بریلی: گرفتاری سے بچنے کے لیے گزشتہ 36 سال سے مفرور ملزم نے نہ صرف اپنی شناخت بدل لی بلکہ اسلام بھی قبول کر لیا اور نئی زندگی گزار رہا ہے۔ گرفتار ملزم کی شناخت پردیپ کمار سکسینہ کے طور پر ہوئی ہے جو عبدالرحیم عرف اسلام کے نام سے مراد آباد میں رہ رہا تھا۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ (سٹی) مانوش پاریکھ نے بتایا کہ ملزم کو خفیہ اطلاع پر بریلی کے دلاپیر بازار کے قریب سے گرفتار کیا گیا۔
1989 میں قتل کا مقدمہ درج: پولیس سپرنٹنڈنٹ (سٹی) مانوش پاریکھ نے بتایا کہ پردیپ سکسینہ کے خلاف 1989 میں شاہی پولیس اسٹیشن میں دفعہ 379/302 (قتل اور چوری) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ گرفتاری کے بعد انہیں جیل بھیج دیا گیا لیکن وہ 2002 میں عدالت میں پیش ہونے سے پہلے ہی فرار ہو گئے تھے۔الہ آباد ہائی کورٹ نے ان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیا تھا۔ وہ کافی عرصے سے اپنی شناخت بدل کر پولیس کی گرفت سے باہر تھا۔
थाना प्रेमनगर #bareillypolice द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के क्रम में करीब 30-35 वर्षों से कोर्ट की कार्यवाही से बचने हेतु नाम बदलकर फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार कर की जा रही पुलिस कार्यवाही के संबंध में श्री मानुष पारीक #SPCITY बरेली की बाइट। #UPPolice https://t.co/iXikK2s7mh pic.twitter.com/uSwk4teT6l— Bareilly Police (@bareillypolice) November 28, 2025
'سکسینا ڈرائیور' کے ذریعے ظاہر کی گئی شناخت: حال ہی میں، پولیس کو ملزم کے بھائی، سریش سکسینہ، جو کیلا میں رہتے ہیں، سے معلوم ہوا کہ اس کا بھائی ٹرانسپورٹ نگر، مرادآباد میں 'سکسینا ڈرائیور' کے نام سے ڈرائیور کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس اطلاع کی بنیاد پر پولس نے مرادآباد میں تحقیقات کی۔ اس سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ 'سکسینا ڈرائیور' دراصل پردیپ سکسینہ تھا، ایک ملزم جو 2006 سے مفرور تھا۔
سکسینہ سے عبدالرحیم: ایس پی سٹی مانوش پاریکھ نے بتایا کہ ملزم نے اپنا نام بدل کر عبدالرحیم رکھ لیا ہے۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اسلام نگر میں اپنے خاندان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ ایک مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پریم نگر پولیس اسٹیشن کی ٹیم نے بریلی کے دلاپیر منڈی کے قریب 70 سالہ پردیپ شرما کو گرفتار کیا۔ پولیس ملزم کو عدالت میں پیش کر کے مزید قانونی کارروائی کر رہی ہے۔