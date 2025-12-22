ہندو تنظیم نے کرناٹک کے گورنر سے ہیٹ اسپیچ مخالف بل کو منظور نہیں کرنے کا مطالبہ کیا
یہ ملک میں اس طرح کا پہلا قانون ہوگا، جس میں سات سال تک کی قید اور ایک لاکھ روپے تک کےجرمانے کی گنجائش ہے۔
Published : December 22, 2025 at 10:56 AM IST
بنگلورو: دائیں بازو کی تنظیم ہندو جن جاگرتی سمیتی نے کرناٹک کے گورنر تھاور چند گہلوت پر زور دیا ہے کہ وہ نفرت انگیز تقاریر اور نفرت پر مبنی جرائم کو روکنے والے بل کی منظوری کو روک دیں۔ ہندو تنظیم نے بل کو "غیر آئینی" اور آزادی اظہار اور مذہبی آزادی کے لیے "سنگین خطرہ" قرار دیتے ہوئے یہ مطالبہ کیا ہے۔
ایک میمورنڈم میں، تنظیم کے نمائندوں اور دیگر تنظیموں نے کرناٹک نفرت انگیز تقریر اور نفرت انگیز جرائم (روک تھام) بل، 2025 کی مخالفت کی، اور خبردار کیا کہ اختلاف رائے کو دبانا سمیت اس کی دفعات کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے۔
تنظیم نے دعویٰ کیا کہ یہ بل "مبہم، حد سے زیادہ وسیع اور غیر آئینی ہے، اور آئین کے آرٹیکل 19(1)(a) کے تحت بیان کی گئی آزادی کے ساتھ ساتھ مذہبی آزادی کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے۔" سمیتی نے اتوار کے روز، "نفرت انگیز تقریر"، "نفرت پر مبنی جرم" اور "تعصب پر مبنی مفاد" کی "ضرورت سے زیادہ مبہم اور وسیع" تعریفوں کو نوٹ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ یہ تقریر کو جرم قرار دے سکتے ہیں یہاں تک کہ کوئی غلط ارادہ بھی نہ ہو، اس طرح حکام کی جانب سے من مانی اور انتخابی کارروائی کو قابل بنایا جا سکتا ہے۔
سمیتی نے متنبہ کیا کہ مجوزہ قانون سازی کے تحت بنیادی ہندو سرگرمیاں جیسے "ویدک صحیفوں کا حوالہ دینا، مذہبی گفتگو، نظریاتی مباحث، مذہب پرستی کے چرچے، یا مذہبی نظریات پر تنقید" کو جرم قرار دیا جا سکتا ہے۔
تقریر سے متعلق جرائم کو قابل گرفت اور ناقابل ضمانت بنائے جانے پر اعتراض کرتے ہوئے سمیتی نے کہا کہ اس کے نتیجے میں فوری گرفتاریاں، سنتوں، سماجی کارکنوں اور صحافیوں کو ہراساں کیا جا سکتا ہے، اور اختلاف رائے اور آزادی اظہار کو دبایا جا سکتا ہے۔
کمیٹی نے کہا کہ میمورنڈم میں مناسب عدالتی نگرانی کے بغیر "ایگزیکٹیو مجسٹریٹس اور پولیس اہلکاروں کو وسیع اختیارات" دینے پر بھی تنقید کی گئی ہے، جس میں مواد کو ہٹانے کا اختیار بھی شامل ہے۔ سیمتی کا کہنا ہے کہ بغیر مناسب انکوائری یا ایک مضبوط اپیلی میکانزم کے یہ قدرتی انصاف کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔
موجودہ مرکزی قوانین کے ساتھ اوورلیپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، سمیتی نے کہا کہ بل کے تحت آنے والے معاملات کو بھارتیہ نیاے سنہتا، بھارتی شہری تحفظ سنہتا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ میں پہلے ہی حل کیا گیا ہے۔ اس نے متنبہ کیا کہ ریاستی قانون سے آئین کے آرٹیکل 254 کے تحت تصادم کا خطرہ ہے۔
سمیتی نے گورنر سے درخواست کی کہ وہ "آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت بل کی منظوری کو روک دیں" اور "واضح تعریفوں، آزادی اظہار اور مذہب کے تحفظات اور عدالتی نگرانی کے طریقہ کار کے ساتھ بل کو دوبارہ غور کے لیے مقننہ کو واپس کریں"۔
