دارالعلوم دیوبند میں گنگا جل پیش کرنے کا اعلان، ہندو رکشا دل کے دعوے پر انتظامیہ چوکس
للت شرما نے کہاکہ ہندو رکشا دل کے قومی صدر پنکی چودھری کی قیادت میں کارکن ہریدوار سے گنگا جل لے کر دیوبند پہنچیں گے۔
Published : August 9, 2026 at 10:35 PM IST|
Updated : August 9, 2026 at 10:52 PM IST
سہارنپور : ہندو رکشا دل نے اعلان کیا ہے کہ اس کے کارکن 11 اگست کو اتر پردیش کے سہارنپور ضلع میں واقع معروف اسلامی تعلیمی ادارے دارالعلوم دیوبند کا رخ کریں گے اور وہاں گنگا جل پیش کرنے (چھڑکنے) کی کوشش کریں گے۔ تنظیم نے یہ اعلان اس دعوے کے ساتھ کیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی عمارت کے نیچے مبینہ طور پر شیو لنگ موجود ہے۔
تنظیم کے اتراکھنڈ یونٹ کے صدر للت شرما نے ہفتہ کو جاری ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ ہندو رکشا دل کے قومی صدر پنکی چودھری کی قیادت میں تنظیم کے عہدیدار ہریدوار سے گنگا جل لے کر دیوبند پہنچیں گے۔ للت شرما کا دعوی ہے کہ تنظیم نے اس سے قبل سہارنپور ضلع انتظامیہ سے رابطہ کرکے دارالعلوم کے احاطے میں مبینہ طور پر شیو مندر موجود ہونے کے دعوے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا، لیکن ان کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔
تنظیم نے خود دارالعلوم دیوبند جانے اور وہاں گنگا جل پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مجوزہ پروگرام کے اعلان کے بعد مقامی انتظامیہ اور پولیس نے صورتحال پر نظر رکھنا شروع کر دی ہے۔ دیوبند کے سرکل افسر امیت کمار سنگھ نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی شخص کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پولیس افسر کے مطابق اگر کسی نے علاقے کا ماحول خراب کرنے یا قانون و نظم میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔
انتظامیہ کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دیوبند ایک حساس مذہبی اور تعلیمی مرکز ہونے کے باعث کسی بھی اشتعال انگیز سرگرمی کے ممکنہ اثرات کے حوالے سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ہندو رکشا دل کی جانب سے کیا گیا یہ دعوی فی الحال تنظیم کے الزام تک محدود ہے جبکہ مسلم تنظیموں کی جانب سے اس پر شدید ردعمل کا اظہار کیا جارہا ہے۔ مسلم تنظیموں نے اس طرح کے دعوؤں کو جھوٹ پر مبنی اور نفرت انگیز قرار دیا۔
ہندو تنظیم نے ماضی میں بھی اس معاملے میں تحقیقات اور سائنسی سروے کا مطالبہ کیا تھا۔ جولائی میں تنظیم کے رہنماؤں نے ضلع انتظامیہ کو ایک یادداشت پیش کرتے ہوئے مبینہ شیو مندر کی موجودگی کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ تنظیم کا کہنا تھا کہ اس کے پاس اپنے دعوے کے حق میں شواہد موجود ہیں، تاہم اس نے ان شواہد کو عوامی سطح پر پیش نہیں کیا تھا۔ تنظیم کی جانب سے دارالعلوم میں گنگا جل پیش کرنے کا تازہ اعلان اسی پرانے دعوے کے تسلسل کے طور پر سامنے آیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: راہول گاندھی آج کے نوجوانوں کی تشویش کو سمجھ چکے ہیں، چھتروں کی گونج پروگرام میں شامل طلباء کا ردعمل
دارالعلوم دیوبند ہندوستان کے معروف اسلامی تعلیمی مراکز میں شمار ہوتا ہے اور اس ادارے کی تاریخی اور مذہبی اہمیت کے باعث اس نوعیت کا کوئی بھی تنازع حساس نوعیت اختیار کر سکتا ہے۔ 11 اگست کو تنظیم کے مجوزہ پروگرام کے پیش نظر مقامی انتظامیہ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج علاقے میں امن و امان برقرار رکھنا ہوگا۔ پولیس پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے یا ماحول خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔