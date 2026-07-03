ہندو ایکیہ ویدی کے سربراہ کا مبینہ طور پر مسلم مخالف سوشل میڈیا پوسٹ، مقدمہ درج
پی ڈی پی لیڈر اشرف وازہکلا کی شکایت کی بنیاد پر تھرکاکارہ پولیس نے آر وی بابو کے خلاف جمعرات کو کیس درج کیا ہے۔
By PTI
Published : July 3, 2026 at 10:41 AM IST
کوچی: کیرالہ پولیس نے جمعہ کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ، ہندو ایکیہ ویدی کے صدر آر وی بابو پر ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مسلم کمیونٹی اور اس کے رہنماؤں کے خلاف مبینہ طور پر ہتک آمیز اور فرقہ وارانہ اشتعال انگیز تبصرہ کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
ہندو ایکیہ ویدی (ہندو یونائیٹڈ فورم) کیرالہ میں سرگرم ایک ہندوتوا تنظیم ہے۔
پی ڈی پی لیڈر اشرف وازہکلا کی شکایت کی بنیاد پر تھرکاکارہ پولیس نے جمعرات کو آر وی بابو کے خلاف کیس درج کیا۔
پولیس کے مطابق، بابو نے سوشل میڈیا پر کیرالہ حکومت کی انسداد منشیات مہم، آپریشن طوفان کے تناظر میں پوسٹ کیا ہے۔
پولیس کے مطابق، پوسٹ میں، اس (بابو) نے مبینہ طور پر دعویٰ کیا کہ مسلم کمیونٹی کے افراد منشیات کی اسمگلنگ اور منشیات کی تجارت میں ملوث ہیں اور ریاست میں دہشت گرد عناصر کو آگے بڑھانے میں مدد کر رہے ہیں۔
ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا ہے کہ بابو نے مسلم کمیونٹی اور اسلامی اسکالرز کو بدنام کرنے اور فرقہ واریت کو فروغ دینے کی نیت سے کئی بیانات دئیے۔
یہ مقدمہ بھارتیہ نیاے سنہتا اور کیرالہ پولیس ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے، مذہبی جذبات کو مجروح کرنے، غلط معلومات پھیلانے اور عوام کو پریشان کرنے کے الزام میں درج کیا گیا ہے۔
کیرالہ پولیس نے کہا کہ ہندو ایکیہ ویدی کے صدر آر وی بابو کو اس ضمن میں نوٹس جاری کیا جائے گا جس میں اسے تحقیقات کے حصے کے طور پر پوچھ گچھ کے لیے حاضر ہونے کی ہدایت کی جائے گی۔
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