وزیر اعلیٰ ہمنتا نے کانگریس کے ریاستی صدر کو ایک بار پھر 'پاکستانی ایجنٹ' قرار دیا، کہا ہمت ہے تو دائر کریں مقدمہ
Published : November 1, 2025 at 2:06 PM IST|
Updated : November 1, 2025 at 2:53 PM IST
گوہاٹی: آسام کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر ہمنتا بسوا سرما نے ایک بار پھر اپنے اس دعوے کو دہراتے ہوئے سیاسی بحث چھیڑ دی ہے کہ آسام کانگریس کے صدر اور ایم پی گورو گوگوئی ایک "خالص پاکستانی ایجنٹ" ہیں۔ چیف منسٹر نے گوگوئی کو کھلا چیلنج دیا کہ اگر ان میں ہمت ہے تو ان کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ درج کریں۔
جمعہ کو میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے، سرما نے کہا کہ ان کے پاس اپنے بیان کی حمایت کے لیے "ٹھوس ثبوت" ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر وہ ہمت کرے تو وہ میرے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کرے، میرے پاس تمام ضروری ثبوت موجود ہیں، جب میں اسے پیش کروں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ سو فیصد پاکستانی ایجنٹ ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ میں نے آئندہ انتخابات کی وجہ سے اب تک ایکشن لینے سے گریز کیا ہے، ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ "اگر میں نے ابھی قدم اٹھایا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے سیاسی وجوہات کی بنا پر ایسا کیا، ورنہ میرے پاس جو معلومات ہیں، وہ آزادانہ گھوم نہیں رہے ہو تے۔
زوبین گرگ کے لیے انصاف کے بعد سب کچھ ظاہر کریں گے۔
سرما نے کہا کہ انہوں نے گوگوئی کے مبینہ روابط پر جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی ہے جب تک آنجہانی گلوکار زوبین گرگ کے معاملے میں جاری تحقیقات کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار جب زوبین کو انصاف مل جائے گا تو میں سب کچھ پبلک کر دوں گا۔
کانگریس نے بنگلہ دیش کا قومی ترانہ کیوں گایا؟
اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے، سرما نے سوال کیا کہ کانگریس نے مبینہ طور پر بنگلہ دیش کا قومی ترانہ کیوں گایا، اس سے ان کی "بنگلہ دیش نواز ذہنیت" کا عکاس قرار دیا۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ آسام میں کانگریس اور ایک "مخصوص میا پارٹی یعنی مسلم پارٹی" "ریاست کو بنگلہ دیش کے ساتھ جوڑنا چاہتی ہے"، انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے آسامی شناخت تباہ ہو سکتی ہے۔انہوں نے خبردار کیا کہ "میا لوگ اس سمت میں بڑھ رہے ہیں جو آسام کو برباد کر سکتی ہے۔ اگر آسامی لوگ جلد نہیں بیدار ہوئے تو آسام ہماری زندگی میں ہی ختم ہو جائے گا۔
یہ پوچھے جانے پر کہ کون سا مسئلہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے — زوبین گرگ کے لیے انصاف یا میا سوال — وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میا مسئلہ کہیں زیادہ سنگین ہے اور "آسام کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زوبین گرگ کیس میں چارج شیٹ 17 دسمبر تک داخل کی جائے گی، جبکہ "میا ایشو" دہائیوں تک نازک رہے گا۔
سرما نے کہا، "یہ میرے ذریعہ پیدا کردہ کوئی مسئلہ نہیں ہے - زمین پر قبضہ،لو جہاد، اور زمینوں کا نقصان دیرینہ مسائل ہیں۔
ڈپلیکیٹ انصاف کے متلاشی فریق"
ایک طنز میں وزیر اعلیٰ نے الزام لگایا کہ آسام جاتیہ پریشد (اے جے پی) جس کی قیادت لورین جیوتی گوگوئی اور ایم ایل اے اکھل گوگوئی کی قیادت والی راجور دل ہے، "نقلی انصاف کے متلاشی جماعتوں" میں تبدیل ہو گئی ہیں۔
زوبین کے حقیقی حامی مختلف ہیں۔ جو لوگ انتخابات کی تیاری کے دوران اس کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں انہیں پہلے یہ اعلان کرنا چاہیے کہ اگر وہ واقعی مخلص ہیں تو وہ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ ہم اصل انصاف پارٹی ہیں - وہ ڈپلیکیٹ ہیں۔
’’کھرگے پر پابندی لگنی چاہیے
کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے کے آر ایس ایس پر پابندی لگانے کے لیے کیے گئے تبصرے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، وزیر اعلیٰ نے جواب دیتے ہوئے کہا، ’’بھارت رتن ڈاکٹر بھوپین ہزاریکا پر تنقید کرنے کے لیے خود کھرگے پر پابندی لگنی چاہیے۔‘‘