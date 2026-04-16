جنسی ہراسانی کیس: ہماچل میں تین اسسٹنٹ پروفیسرز برطرف، حکومت نے جاری کیا حکم
Published : April 16, 2026 at 5:22 PM IST
شملہ، ہماچل: ہماچل پردیش کی حکومت نے طالبات کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے سنگین معاملات سے نمٹنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے تین اسسٹنٹ پروفیسروں کو ملازمت سے برخاست کر دیا ہے۔ محکمۂ ہائر ایجوکیشن نے اس حوالے سے باضابطہ احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یہ کارروائی نادون کالج (ہمیر پور)، چورا میدان کالج (شملہ) اور فائن آرٹس کالج (شملہ) سے متعلق معاملات کی تحقیقات کی تکمیل کے بعد کی گئی ہے۔
پہلا کیس: نادون کالج
اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر انیل کمار کو بی ایس سی فرسٹ ایئر کی طالبہ سے چھیڑ چھاڑ کا قصوروار پایا گیا ہے۔ ہمیر پور ضلع کے نداون کے گورنمنٹ سدھارتھ کالج میں لیب میں کام کے دوران کیمسٹری کے پریکٹیکل کے دوران طالبہ کے ساتھ نامناسب رویے کی شکایت کی گئی۔ الزام یہ تھا کہ ڈاکٹر انیل کمار نے اسے لیب میں بار بار نامناسب طریقے سے چھوا۔ شکایت کے بعد تفتیش کی گئی اور گواہوں اور شواہد کی بنیاد پر الزامات کو درست پایا گیا۔ اس کے بعد حکومت نے انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا۔
دوسرا کیس: فائن آرٹس کالج، شملہ
جواہر لال نہرو گورنمنٹ کالج آف فائن آرٹس، شملہ سے منسلک ایک معاملے میں اسسٹنٹ پروفیسر پون کمار پر ایک طالبہ کو اپنے گھر لے جانے اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرنے کا الزام تھا۔ شکایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزم کافی عرصے سے طالبہ کو ہراساں کر رہا تھا۔ تحقیقات میں کئی الزامات ثابت ہوئے اور اسے ملازمت سے بھی برخاست کر دیا گیا۔
تیسرا کیس: چورہ میدان کالج
تیسرا معاملہ راجیو گاندھی گورنمنٹ ڈگری کالج، چورا میدان، شملہ کا ہے، جہاں اسسٹنٹ پروفیسر (ریاضی) ڈاکٹر وریندر شرما پر ایک طالبہ کے ساتھ نامناسب سلوک اور ہراساں کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ ایک محکمانہ انکوائری نے بھی اس معاملے میں الزامات کی تصدیق کی ہے۔ جس کے بعد حکومت نے سخت ایکشن لیتے ہوئے انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا۔
حکومت کا سخت پیغام
تینوں مقدمات میں تفصیلی تفتیش، گواہوں کے بیانات اور دستاویزی شواہد کی بنیاد پر کارروائی کی گئی۔ ہماچل پردیش پبلک سروس کمیشن سے بھی مشورہ کیا گیا۔ حکومت نے واضح کیا کہ استاد کا عہدہ اعتماد اور ذمہ داری کی علامت ہے اور ایسے معاملات میں کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔
طلباء کی حفاظت سب سے اہم
حکومت نے اپنے حکم میں واضح طور پر کہا کہ اساتذہ معاشرے میں اعتماد اور ذمہ داری کی علامت ہیں۔ ایسی پوزیشن میں ایسا طرز عمل نہ صرف اخلاقی طور پر غلط ہے بلکہ تعلیمی نظام کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ حکومت نے اس بات کا اعادہ کیا کہ تعلیمی اداروں میں محفوظ ماحول کو برقرار رکھنا اولین ترجیح ہے اور طالبات کو ہراساں کرنے کی کسی بھی قسم کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔