قرض کی وصولی: مقروض سے پہلے بینک ضامن کے خلاف کارروائی کرسکتا ہے، ہماچل ہائیکورٹ کا فیصلہ
درخواست گزاروں کا مؤقف تھا کہ بینک کو پہلے اصل قرض دار کے اثاثوں سے قرض کی رقم وصول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
Published : September 22, 2026 at 4:28 PM IST
شملہ : ہماچل پردیش ہائی کورٹ نے قرض کی وصولی سے متعلق ایک اہم مقدمے میں واضح کیا ہے کہ اگر ضمانتی معاہدے میں اس کے برعکس کوئی مخصوص شرط موجود نہ ہو تو ضامن کی ذمہ داری اصل قرض دار کے برابر ہوتی ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ بینک یا قرض دینے والے ادارے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ پہلے اصل قرض دار کے خلاف دستیاب تمام قانونی اور وصولی کے ذرائع استعمال کرے اور اس کے بعد ہی ضامن سے رقم کی وصولی کا مطالبہ کرے۔
عدالت کے مطابق قرض دینے والا ادارہ اپنی صوابدید کے مطابق اصل قرض دار یا ضامن، دونوں میں سے کسی کے خلاف وصولی کی کارروائی شروع کرسکتا ہے۔ جسٹس رومیش ورما نے یہ فیصلہ ضامنوں کی جانب سے دائر کی گئی ایک درخواست پر سنایا، جس میں نچلی عدالت کے اس حکم کو چیلنج کیا گیا تھا جس کے تحت قرض کی رقم کی وصولی کے لیے ضامنوں کی جائیداد کو نیلام کرنے کی کارروائی شروع کی گئی تھی۔ ہائی کورٹ نے ضامنوں کی درخواست مسترد کردی۔
یہ معاملہ کانگڑا سنٹرل کوآپریٹو بینک سے متعلق ہے۔ بینک نے سال 2012 میں اصل قرض دار اکھیل اسٹیل ٹریڈرز اور اس کے ضامنوں کے خلاف تقریباً 10 لاکھ 99 ہزار 287 روپے کی رقم کی وصولی کے لیے سول مقدمہ دائر کیا تھا۔ ریکارڈ کے مطابق اصل قرض دار نے سال 2009 میں بینک سے 10 لاکھ روپے کا قرض حاصل کیا تھا۔
اس قرض کے لیے موجودہ درخواست گزاروں نے ضمانتی دستاویز پر دستخط کرتے ہوئے قرض کی واپسی کی ضمانت دی تھی۔ اس مقدمے میں سینئر سول جج، ناداؤن، ضلع ہمیرپور نے 26 فروری 2019 کو بینک کے حق میں فیصلہ سنایا۔ عدالت نے تمام مدعا علیہان کو مشترکہ طور پر واجب الادا رقم، اس پر 12.50 فیصد سالانہ سود سمیت ادا کرنے کا ذمہ دار قرار دیا۔ اہم بات یہ تھی کہ 2019 کے اس فیصلے کو کسی اعلیٰ عدالت میں چیلنج نہیں کیا گیا، جس کے باعث وہ حتمی شکل اختیار کرگیا۔
فیصلہ حتمی ہونے کے بعد بینک نے واجب الادا رقم کی وصولی کے لیے عدالتی عمل درآمد کی کارروائی شروع کی۔ اسی کارروائی کے دوران نچلی عدالت نے 28 مارچ 2026 کو ضامنوں کی جائیداد فروخت کرنے کے لیے وارنٹ جاری کردیے۔ ضامنوں نے اس حکم کے خلاف ہماچل پردیش ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔
درخواست گزاروں کا مؤقف تھا کہ اصل قرض دار کے پاس کافی اثاثے موجود ہیں اور بینک کو پہلے اصل قرض دار کے اثاثوں سے قرض کی رقم وصول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک اصل قرض دار سے وصولی کے تمام ذرائع استعمال نہ کرلیے جائیں، اس وقت تک ان کی جائیداد کے خلاف کارروائی نہیں کی جانی چاہیے۔
ہائی کورٹ نے ضامنوں کے اس مؤقف کو مسترد کردیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ ضمانتی معاہدے میں اگر کوئی مختلف شرط موجود نہ ہو تو ضامن کی ذمہ داری اصل قرض دار کے مساوی ہوتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ ضامن بینک پر یہ شرط عائد نہیں کرسکتا کہ وہ پہلے اصل قرض دار کے خلاف تمام قانونی چارہ جوئی مکمل کرے اور اس کے بعد ہی ضامن سے ادائیگی کا مطالبہ کرے۔
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عدالت کے مطابق قرض دینے والے ادارے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قرض کی وصولی کے لیے اصل قرض دار یا ضامن کے خلاف کارروائی کرے۔ صرف اس بنیاد پر ضامن کو وصولی کی کارروائی سے تحفظ حاصل نہیں ہوجاتا کہ اصل قرض دار کے پاس مبینہ طور پر کچھ اثاثے موجود ہیں۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں نچلی عدالت کی جانب سے ضامنوں کی جائیداد کی نیلامی کے لیے جاری کیے گئے وارنٹ میں مداخلت سے انکار کردیا اور ضامنوں کی درخواست خارج کردی۔