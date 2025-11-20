تیزاب حملے کی متاثرہ کی موت، آخری خواہش سن کر ہر کسی کے آنکھ میں آنسو

تیزاب حملے کی متاثرہ کی موت، آخری خواہش سن کر ہر کسی کے آنکھ میں آنسو
ہماچل پردیش کے منڈی میں شوہر کےانتہائی ظلم کی شکار لڑکی کی موت ہوگئی۔اس کی آخری خواہش نے اس کا درد ظاہر کیا!
Published : November 20, 2025 at 12:03 PM IST
منڈی: ہماچل پردیش کے منڈی میں ہولناک تیزاب حملے کی شکار ممتا ٹھاکر کی گزشتہ روز پی جی آئی چندی گڑھ میں موت ہو گئی۔ چار دن تک زندگی کی جنگ لڑنے کے بعد بالآخر وہ جنگ ہار گئی۔ موت سے پہلے ممتا نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا جسے سن کر ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔
آخری خواہش درد کے گہرے احساس کو ظاہر کرتی ہے۔
اس المناک واقعہ نے پورے منڈی ضلع سمیت ہماچل پردیش کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اپنی موت سے پہلے ممتا نے منڈی کے ہنومان گھاٹ پر آخری رسومات کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے سسرال میں آخری رسومات نہیں کروانا چاہتی ہے۔ ممتا کی آخری خواہش نے معاشرے میں خواتین کے تحفظ اور گھریلو تشدد کے بارے میں سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔
شوہر کے خلاف قتل کا مقدمہ
اب ممتا کی موت کے بعد اس معاملے میں ایک بڑی قانونی تبدیلی کی گئی ہے۔ پہلے ملزم شوہر نند لال کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 307 (قتل کی کوشش) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، لیکن اب پولیس دفعہ 302 (قتل) کا اضافہ کر رہی ہے۔ پولیس نے اہل خانہ سے اطلاع ملنے پر ضروری کارروائی شروع کر دی ہے۔ پوسٹ مارٹم کرایا جائے گا جس کے بعد لاش لواحقین کے حوالے کر دی جائے گی اور مزید کارروائی مکمل کی جائے گی۔
'پولیس کیس کی تفتیش قتل کے نقطہ نظر سے کر رہی ہے'
واقعہ کی تصدیق کرتے ہوئے منڈی کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ساکشی ورما نے کہا، "متاثرہ کی بدھ کی رات دیر گئے پی جی آئی اسپتال میں موت ہوگئی۔ پولیس اب اس کیس کی قتل کے نقطہ نظر سے تفتیش کر رہی ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔
معاملہ
منڈی پولیس کے مطابق جوڑے کے درمیان کچھ عرصے سے گھریلو جھگڑا چل رہا تھا۔ ہفتہ (15 نومبر) کی شام کو ممتا کے شوہر نند لال نے آپسی جھگڑے کے بعد اس پر تیزاب پھینک دیا اور پھر اسے گھر کی پہلی منزل سے دھکیل دیا۔ تیزاب کے حملے میں ممتا 50 فیصد سے زیادہ جھلس گئی تھی اور پہلی منزل سے گرنے سے اس کا جبڑا بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی نازک حالت کے پیش نظر اسے پی جی آئی چنڈی گڑھ ریفر کیا گیا، جہاں اس کا ٹراما سینٹر کے برن یونٹ میں علاج کیا جا رہا تھا۔ چار دن تک ناقابل برداشت درد سہنے کے بعد بدھ کی رات ممتا کی حالت اچانک بگڑ گئی۔ ڈاکٹروں کی کوششوں کے باوجود متاثرہ خاتون زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی۔ ممتا کے گھر والوں نے دیر رات پولیس کو اس کی موت کی اطلاع دی۔