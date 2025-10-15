حجاب تنازعہ پر کیرالہ میں طے پاگیا معاہدہ، طالبہ واپس آئے گی اسکول، حکومت نے اسکول سے طلب کر لی رپورٹ
والد نے تصدیق کی کہ طالبہ اسکول واپس آئے گی۔ کیرالہ حکومت نے اسکول سے رپورٹ طلب کی ہے۔ حجاب کا تنازعہ ختم ہوگیا ہے۔
ایرناکولم: ایرناکولم کے ایم پی ہیبی ایڈن نے کہا ہے کہ ارناکولم کے پالوروتھی میں سینٹ ریٹا پبلک اسکول میں حجاب کے تنازعہ کو حل کرنے کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ آٹھویں جماعت کی ایک طالبہ کو مبینہ طور پر حجاب پہننے پر اسکول سے نکال دیا گیا۔ یہ معاہدہ ایرناکولم کے ایم پی ہیبی ایڈن، ڈی سی سی کے صدر محمد شیاس اور طالبہ کے والدین کے درمیان اسکول کے احاطے میں ہونے والی میٹنگ کے بعد طے پایا۔
بحث کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی ہیبی ایڈن نے تصدیق کی کہ سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ لڑکی کو اسکول کی پالیسیوں کے مطابق تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ تاہم، انہوں نے اس معاملے پر سیاست کرنے کے خلاف خبردار کیا اور آر ایس ایس اور بی جے پی پر فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کا الزام لگایا۔
ایڈن نے کہا، "فرقہ وارانہ تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی بھی طاقت کو اس ملک کی سیکولر فطرت کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیرالہ میں کچھ لوگ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور معاشرے میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے جگہیں تلاش کرتے ہیں۔"
ایم پی نے ان لوگوں پر تنقید کی جن کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ سیاسی فائدے کے لیے مذہبی کشیدگی کو ہوا دینے کے لیے الگ تھلگ واقعات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، "یہ وہی لوگ ہیں جو مذہبی اختلافات پیدا کرنے اور اس سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیرالہ میں کسی بھی صورت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔"
ایڈن نے اس بات پر زور دیا کہ پالورتھی اپنی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے جانا جاتا ہے اور والد کے فیصلے کو کیرالہ کے سیکولرازم کا ثبوت قرار دیتے ہوئے کہا، "پالورتھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں تمام ذاتیں اور مذہبی گروہ اتحاد میں رہتے ہیں۔ لڑکی کے والد، انس نے خود آگے آکر کہا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو یہاں تعلیم دے سکتے ہیں اور یہ سیکولر ازم کا پیغام ہے۔" انہوں نے اس معاملے کو ہوا دینے میں سوشل میڈیا کے کردار کی بھی مذمت کی۔
ایڈن نے کہا، "بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے فرقہ وارانہ تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذاتی طور پر میرے خلاف مہم چلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور میں اس سے نمٹوں گا۔ کمیونٹی کو تقسیم کرنے کی کوششوں کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا"۔ ایم پی نے مبینہ طور پر مداخلت کرنے کی کوشش کرنے والے بیرونی لوگوں کو بھی سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا، "ہم ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کریں گے۔ اگر کچھ لوگ باہر سے آکر یہاں کے حالات کو خراب کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، تو ہمیں معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا۔"
انہوں نے کہا کہ اسکول انتظامیہ اور لڑکی کے اہل خانہ نے مزید حساس یا اشتعال انگیز بیانات جاری نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کچھ گروہ سیاسی فائدے کے لیے الگ تھلگ واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، "الگ تھلگ واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ تنظیمیں سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر پوسٹ کر رہی ہیں، جس سے یہ وہم پیدا ہو رہا ہے کہ وہ اس کو بھڑکا رہے ہیں۔ وہ اس واقعے کو مسلم-عیسائی تنازعہ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔"
والد نے تصدیق کی کہ طالب علم اسکول واپس آئے گا: ETV بھارت سے بات کرتے ہوئے، طالب علم کے والد، انس نے تصدیق کی کہ ان کی بیٹی اسکول کے قواعد کے مطابق اگلے دن اسکول واپس آئے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ اس معاملے کو فرقہ وارانہ نہیں بنانا چاہتے۔ انس نے کہا، "میرا اس معاملے میں فرقہ وارانہ تشدد کو فروغ دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں ملک کے امن اور ہم آہنگی کو ترجیح دیتا ہوں۔"
اس نے واضح کیا کہ اس نے اکیلے کام کیا جب اس نے اسکول سے رابطہ کیا اور اکسانے کے کسی بھی الزام سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا، "حجاب پہننے پر لڑکی کو اسکول سے نکالے جانے کے بعد، میں واحد شخص تھا جو اسکول میں بولنے کے لیے آیا تھا۔ یہ الزام کہ میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ہنگامہ آرائی کی۔" انہوں نے مزید الزام لگایا کہ کچھ مفاد پرستوں نے غیر ضروری طور پر معاملے کو بڑھایا۔
ریاستی حکومت نے اسکول کی کارروائی کو سنگین کوتاہی قرار دیا: دریں اثنا، کیرالہ کے جنرل ایجوکیشن منسٹر وی سیون کٹی نے کہا کہ طالب علم کے والد کی شکایت کے بعد حکومت نے فوری مداخلت کی۔ ارناکولم کے ڈپٹی ڈائرکٹر آف ایجوکیشن نے تحقیقات کی اور اسکول انتظامیہ کی سنگین غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے رپورٹ پیش کی۔
وزیر نے ایک سرکاری ریلیز میں کہا، "ہیڈ اسکارف پہننے پر طالب علم کو کلاس سے نکالنا ایک سنگین بدتمیزی اور حق تعلیم قانون کی خلاف ورزی ہے۔" تحقیقاتی رپورٹ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ اسکول کی کارروائی مذہبی آزادی کی آئینی ضمانت کی خلاف ورزی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے، "اسکول کی طرف سے کی گئی کارروائی ہندوستان کے آئین کے ذریعہ ایک شہری کو دی گئی مذہب اور عقیدے کی بنیادی آزادی کے خلاف ہے۔"
حکومت نے اسکول کو ہدایت کی ہے کہ طالبہ کو سر پر اسکارف پہن کر پڑھائی جاری رکھنے کی اجازت دی جائے، جو کہ اس کے مذہبی عقیدے کا حصہ ہے۔ تاہم، اسکول انتظامیہ اسکول کے ڈریس کوڈ کے مطابق ہیڈ اسکارف کے رنگ اور ڈیزائن کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔
اسکول کے پرنسپل اور منیجر کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ طالبہ اور اس کے خاندان کی جذباتی پریشانی کو دور کریں اور 15 اکتوبر 2025 کو صبح 11 بجے تک تعمیل رپورٹ پیش کریں۔ وزیر نے کہا، "کیرالہ میں، جو سیکولر اقدار کو فروغ دیتا ہے، کسی بھی طالب علم کو اس طرح کے سانحے کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی تعلیمی ادارے کو اس معاملے پر آئینی حقوق کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔"
اسکول کے پرنسپل کی جانب سے حجاب کے معاملے کی روشنی میں چھٹی کا اعلان کرنے والا خط سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد تنازعہ بڑھ گیا۔ خط میں، اسکول انتظامیہ نے کہا کہ اس کا مقصد "ملک کی طرف سے دی گئی آزادیوں اور اسکول انتظامیہ کے حقوق کے مطابق معیاری تعلیم فراہم کرنا ہے۔" اسکول نے یہ بھی واضح کیا کہ چھٹی کا اعلان اس لیے کیا گیا کیونکہ طلباء اپنے آنے والے امتحانات کی تیاری کر رہے تھے، جو بدھ سے شروع ہو رہے ہیں۔