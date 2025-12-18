حجاب تنازع: وزیراعلیٰ نتیش کمار کو پاکستان سے دھمکی ملنے کے بعد بہار پولس چوکس، پٹنہ آئی جی کریں گے تحقیقات
حجاب کے تنازع پر وزیراعلیٰ نتیش کمار کو ایک پاکستانی ڈان کی جانب سے دھمکی ملنے کے بعد بہار پولیس چوکس ہے۔
Published : December 18, 2025 at 8:49 AM IST
پٹنہ: بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو مبینہ طور پر پاکستان کے شہزاد بھٹی کی جانب سے دھمکی موصول ہوئی ہے۔ یہ دھمکی حجاب تنازعہ سے متعلق ہے، جس میں نتیش کمار پر ایک مسلم خاتون ڈاکٹر کا حجاب کھینچنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں شہزاد بھٹی نے نتیش کمار کو معافی مانگنے کی دھمکی دی ہے۔
بہار پولس کی فوری کارروائی: معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بہار پولیس ہیڈ کوارٹر کو مکمل الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ونے کمار نے فوری نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ جانچ پٹنہ انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی) کو سونپی گئی ہے۔ ڈی جی پی نے کہا کہ ویڈیو کی صداقت، ماخذ اور مقام کا تعین کرنے کے لیے تکنیکی تحقیقات جاری ہیں۔
وزیراعلیٰ کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے: پولیس ذرائع کے مطابق سائبر ماہرین کی ایک ٹیم ویڈیو کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کی جانچ کر رہی ہے۔ اس بات کا تعین کیا جا رہا ہے کہ آیا یہ ویڈیو واقعی پاکستان سے اپ لوڈ کی گئی تھی یا کوئی سازش ہے۔ مزید برآں، کسی بھی ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے وزیر اعلیٰ کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
ڈی جی پی کا واضح بیان: ڈی جی پی ونے کمار نے میڈیا کو بتایا کہ دھمکی کو سنجیدگی سے لیا گیا ہے اور پٹنہ کے آئی جی پورے معاملے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ وزیر اعلیٰ کی سلامتی اور ساکھ سے متعلق مسئلہ ہے، اس لیے اعلیٰ سطح کی تحقیقات جاری ہیں۔ کسی بھی سازش یا افواہ کی مکمل چھان بین کی جائے گی۔
حجاب تنازعہ کیا ہے؟: یہ سارا تنازعہ 15 دسمبر کو پٹنہ میں آیوش ڈاکٹروں کو تقرری لیٹر تقسیم کرنے کے پروگرام میں شروع ہوا۔ پروگرام کے دوران وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے اپنے ہاتھوں سے خاتون ڈاکٹر نصرت پروین کا حجاب کھینچ دیا۔ اس واقعے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی، جس نے شدید سیاسی اور سماجی احتجاج کو جنم دیا۔
پاکستانی ڈان کی وائرل ویڈیو: پاکستان کے شہزاد بھٹی نے نتیش کمار کو براہ راست دھمکی دینے والی ویڈیو جاری کی۔ ویڈیو میں بھٹی نے بتایا کہ بہار میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز شخص نے ایک مسلم خاتون کے ساتھ بدسلوکی کی۔ انہوں نے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا اور معافی نہ مانگنے کی صورت میں سنگین نتائج کا انتباہ دیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔
بہار پولیس کی عوام سے اپیل: بہار پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بغیر تصدیق کے اس طرح کے ویڈیوز کو شیئر نہ کریں اور افواہوں سے بچیں۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی سرکاری معلومات شیئر کی جائیں گی۔ اگر دھمکی کے پیچھے کوئی مجرمانہ ارادہ پایا گیا تو مجرموں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ معاملہ انتہائی حساس ہے کیونکہ یہ وزیر اعلیٰ کی سیکورٹی سے متعلق ہے۔
