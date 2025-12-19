حجاب معاملے پر بہار کے وزیراعلیٰ کو گھیرنے کی تیاری، نتیش کمار کے خلاف ایف آئی آر کے لیے پولیس اسٹیشن میں درخواست دائر
نتیش کمار کے خلاف FIR کے لیے پولیس اسٹیشن میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ ایک سماجی کارکن نے پولیس اسٹیشن میں درخواست دائرکی ہے۔
رانچی: رانچی ضلع کے سماجی کارکن مرتضیٰ عالم نے پولیس اسٹیشن میں درخواست دائر کرتے ہوئے بہار کے وزیر اعلی نتیش کمار کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ وزیراعلیٰ نتیش کمار نے ایک عوامی تقریب میں اسٹیج پر ایک مسلم خاتون ڈاکٹر کا نقاب/ حجاب زبردستی اتار دیا، جس سے اس کی مذہبی اور شخصی آزادی اور وقار کی خلاف ورزی ہوئی۔
درخواست میں کیا ہے؟
سماجی کارکن اور شکایت کنندہ مرتضیٰ عالم کے دیے گئے بیان کے مطابق بہار حکومت کی ایک سرکاری تقریب میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے بغیر اجازت ایک مسلم خاتون ڈاکٹر کا حجاب اتار دیا۔ اس واقعے کا ایک ویڈیو کلپ اب سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ حجاب صرف ایک لباس نہیں ہے بلکہ مسلم خواتین کے مذہبی عقیدے، ذاتی شناخت اور عزت نفس کا ایک لازمی حصہ ہے اور عورت کی اجازت کے بغیر نقاب ہٹانا اس کی جسمانی اور ذہنی خود مختاری اور مذہبی آزادی پر حملہ ہے۔ آئین اور قانون کا حوالہ دیتے ہوئے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزیراعلیٰ کے اقدامات مساوات، ذاتی آزادی اور مذہبی آزادی کے حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس کی ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 14، 15، 21 اور 25 کے تحت ضمانت دی گئی ہے۔ اسے ایک "انتہائی قابل اعتراض فعل" قرار دیتے ہوئے شکایت میں کہا گیا ہے کہ اس سے مسلم کمیونٹی بالخصوص خواتین کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اور اس سے سماجی ہم آہنگی اور عوامی امن پر منفی اثر پڑا ہے۔
عوامی بحث کا معاملہ!
درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ صرف زیر بحث خاتون ڈاکٹر تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ پوری مسلم کمیونٹی کی خواتین کے وقار اور رازداری سے متعلق ہے اور اس سے اقلیتی برادری میں عدم تحفظ کا احساس مزید گہرا ہوا ہے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو کی گردش کی وجہ سے یہ معاملہ اب نجی واقعہ کے بجائے عوامی بحث کا موضوع بن گیا ہے جس سے فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافے کا خدشہ ہے۔
رانچی کے اٹکی پولیس اسٹیشن کے انچارج کو دی گئی اپنی درخواست میں سماجی کارکن مرتضیٰ عالم نے مطالبہ کیا ہے کہ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف تعزیرات ہند کی متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی جائے، اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے، اور اگر قصوروار پائے گئے تو انہیں گرفتار کیا جائے اور مقدمہ چلایا جائے۔
