شادی کا وعدہ کرکے جنسی تعلق بنانے کے بعد مکر جانے کے معاملے میں ہائی کورٹ کا فیصلہ، کہا: جھوٹا وعدہ کرکے رضامندی سے کیا گیا کام بھی عصمت دری

Published : January 16, 2026 at 7:58 AM IST
الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے ایک ایسے شخص کے معاملے میں ایک اہم فیصلہ جاری کیا ہے جس نے شادی کا وعدہ کرنے کے بعد جنسی تعلق قائم کیا اور پھر اس سے مکر گیا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی مرد رضامندی سے جسمانی تعلقات کے بعد شادی سے انکار کرتا ہے، تو اسے عصمت دری (تعزیرات ہند کی دفعہ 376) نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو کہ شادی کا وعدہ شروع سے ہی جھوٹا تھا اور یہ صرف اور صرف جنسی استحصال کے مقصد سے کیا گیا تھا۔ یہ مشاہدہ کرتے ہوئے، عدالت نے عصمت دری اور ایس سی/ایس ٹی ایکٹ کے معاملات کی پوری کارروائی کو منسوخ کر دیا۔ جسٹس انیل کمار دسم نے یہ حکم اویناش شرما کی درخواست پر جاری کیا ہے۔
یہ معاملہ اعظم گڑھ ضلع کے بلریا گنج تھانے کا ہے، جہاں ایک خاتون (متاثرہ) کی ماں نے اویناش شرما، جسے ابھینو شرما بھی کہا جاتا ہے، کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے۔ الزام یہ تھا کہ اویناش نے متاثرہ کے ساتھ شادی کے بہانے تعلقات بنائے لیکن بعد میں اس نے ذات پات کی بنیاد پر اس سے شادی کرنے سے انکار کردیا اور اسے دھمکیاں دیں۔ درخواست گزار نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرتے ہوئے پورے کیس کو خارج کرنے کی استدعا کی۔
فریقین کو سننے کے بعد عدالت نے کہا کہ رضامندی صرف اس صورت میں باطل ہے جب یہ جھوٹے وعدے کی وجہ سے دی گئی ہو۔ سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ کسی ملزم کو مجرم قرار دینے کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ اس کا وعدہ شروع سے ہی بدنیتی پر مبنی تھا۔ صرف بعد کے حالات کی وجہ سے شادی کرنے میں ناکام ہونا "دھوکہ دہی" نہیں ہے۔
سیکشن 164 سی آر پی سی کے تحت اپنے بیان میں متاثرہ نے اعتراف کیا کہ وہ چار ماہ سے رشتہ میں تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ملزم نے اس سے شادی کی تو وہ اس کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہے گی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ صرف ذات کی بنیاد پر شادی کرنے سے انکار کرنا SC/ST ایکٹ کے تحت جرم نہیں ہے، کیونکہ عوامی طور پر توہین کے لیے ذات سے متعلق کوئی مخصوص الفاظ استعمال نہیں کیے گئے ہیں۔
عدالت نے کہا کہ اس معاملے میں اتفاق رائے سے تعلق اور اس کے نتیجے میں "وعدے کی خلاف ورزی" شامل ہے۔ عدالت نے ملزم کے خلاف تمام فوجداری کارروائی اور نچلی عدالت کے جاری کردہ سمن آرڈر کو کالعدم قرار دے دیا۔