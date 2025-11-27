پرانی پنشن اسکیم کے مینڈیٹ کو چیلنج، ہائی کورٹ نے حکومت سے چھ ہفتوں میں طلب کر لیا جواب
عدالت نے کہا کہ حکام کی لاپرواہی کی وجہ سے درخواست گزار تقرریاں حاصل کرنے سے قاصر ہیں اور پرانی پنشن اسکیم سے محروم ہیں۔
Published : November 27, 2025 at 9:44 AM IST
الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے پرانی پنشن اسکیم میں نئی پنشن اسکیم کے نفاذ سے قبل مشتہر کردہ عہدوں کے لیے منتخب ملازمین کو شامل کرنے کے جاری کیے گئے حکومتی حکم کو چیلنج کیا ہے۔ عدالت نے ریاستی حکومت کو 6 ہفتوں کے اندر جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔
ریاست کے مختلف اضلاع میں کام کرنے والے ایلوپیتھک فارماسسٹ نے 28 جون 2024 کو جاری کردہ حکومتی حکم کے پیراگراف کو چیلنج کرتے ہوئے ایک عرضی دائر کی ہے، جس میں قومی پنشن سسٹم کے بجائے پرانی پنشن اسکیم کے تحت فوائد حاصل کرنے کا اختیار فراہم کیا گیا ہے۔ جسٹس نے بدھ کے روز درخواست کی سماعت کی۔
نیشنل پنشن سسٹم نوٹیفکیشن
درخواست گزاروں کے وکیل جگدیش سنگھ بنڈیلا نے دلیل دی کہ حکومتی حکم کے پیراگراف 2 میں کہا گیا ہے کہ جن ملازمین کی بھرتی/ تقرری کے اشتہارات 28 مارچ 2005 کی نیشنل پنشن سسٹم نوٹیفکیشن کی تاریخ سے پہلے جاری کیے گئے تھے، انہیں یہ اختیار دیا جانا چاہیے کہ وہ اتر پردیش ریٹائرمنٹ بینیفٹ رولز، 19 کے ساتھ ایڈورٹ 16 میں شامل ہیں۔
وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ 28 مارچ 2005 سے پہلے جاری کردہ اشتہار کے مطابق اہل امیدواروں کا انتخاب محکمہ کے افسران کی غفلت کے باعث نہیں کیا گیا۔ 28 جون 2024 کے حکومتی حکم نامے میں اس سلسلے میں کوئی بندوبست نہیں کیا گیا تھا۔
سینئرز کو تقرریوں سے انکار کر دیا گیا
درخواست گزاروں نے 28 اگست 1998 کو فارماسسٹ ایلوپیتھک کی 422 آسامیوں پر بھرتی کے لیے درخواستیں دی تھیں لیکن محکمۂ صحت کے حکام نے قواعد کو نظر انداز کرتے ہوئے جونیئرز کو میرٹ لسٹ میں شامل نہیں کیا تھا۔ وہ اب پرانے پنشن سسٹم میں شامل ہیں۔ تاہم کئی سینئرز کو تقرریوں سے انکار کر دیا گیا۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر کے تقرریوں کو محفوظ بنانے کی بھی پوری کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔
اس کے بعد 12 جولائی 2007 کو فارماسسٹ ایلوپیتھک کی 766 آسامیوں کا اشتہار شائع ہوا۔ اس اشتہار اور بھرتی کے عمل کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ ایک طویل قانونی جنگ کے بعد بالآخر 2012 میں درخواست گزاروں کا تقرر کیا گیا۔
محکمۂ صحت کے افسران کی غلطی
بھانو پرتاپ سنگھ اور دیگر کے معاملے میں، عدالت نے کہا کہ اگر تقرری کرنے والی اتھارٹی نے اتر پردیش فارماسسٹ سروس رولز 1980 کے پیراگراف 15 (2) کے مطابق بیچ وار اور سال وار میرٹ لسٹ تیار کی ہوتی تو 1998 کے اشتہار کے تحت ہی بہت سے درخواست گزاروں کی تقرری ہو چکی ہوتی۔ تاہم محکمۂ صحت کے افسران کی غلطی کی وجہ سے انہیں تقرری سے انکار کر دیا گیا اور پرانی پنشن اسکیم سے محروم کر دیا گیا۔ اس معاملے میں درخواست گزاروں کا کوئی قصور نہیں ہے۔