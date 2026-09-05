بنگلورو: گھر میں آگ لگا کر چھ افراد کو قتل کرنے والے ملزم کو عمر قید
تمام شواہد اور حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے عدالت نے ملزم عبد الشریف کو قصوروار قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی۔
Published : September 5, 2026 at 12:46 PM IST
بنگلورو: کرناٹک ہائی کورٹ نے گھر میں آگ لگا کر ایک ہی خاندان کے چھ افراد کو قتل کرنے کے معاملے میں ملزم عبدالشریف کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ واقعہ سال 2013 میں میسور میں رقم کے تنازع کے باعث پیش آیا تھا۔
جسٹس ایچ پی سندیش اور جسٹس بی پرمود کی ڈویژن بنچ نے یہ فیصلہ کرناٹک حکومت کی جانب سے دائر اپیل پر سنایا۔ حکومت نے میسور سیشن کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا، جس میں ملزم کو بری کردیا گیا تھا۔
ہائی کورٹ نے میسور کی سیکنڈ ایڈیشنل سیشن کورٹ کا 28 اپریل سال 2018 کا وہ فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا، جس کے تحت ملزم کو بری کیا گیا تھا۔ عدالت نے ملزم کو آئی پی سی کی دفعہ 302 (قتل)، دفعہ 307 (قتل کی کوشش) اور دفعہ 436 (گھر کو آگ یا دھماکہ خیز مواد سے نقصان پہنچانے) کے تحت عمر قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے ملزم کو ٹرائل کورٹ کے سامنے خودسپردگی کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔
سال 2013 میں پیش آیا تھا واقعہ
سال 2013 میں پیش آنے والے اس واقعے میں 6 افراد کی موت ہوگئی تھی۔ واقعے کے وقت ملزم کی عمر 50 سال تھی، جبکہ اب اس کی عمر 63 سال ہے۔ تمام شواہد اور حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے عدالت نے ملزم عبدالشریف کو قصوروار قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس معاملے میں ملزم کو قصوروار ثابت کرنے کے لیے ایف ایس ایل رپورٹ سمیت ضروری شواہد موجود ہیں، لیکن ٹرائل کورٹ ان شواہد کی بنیاد پر درست نتیجے تک پہنچنے میں ناکام رہی۔
ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے ملزم کو بری کرکے غلطی کی۔ اس کا فیصلہ درست نہیں تھا اور اس میں خامیاں موجود تھیں۔ اسی لیے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ منسوخ کرتے ہوئے ملزم کو سزا سنائی جارہی ہے۔
کیا ہے پورا معاملہ؟
میسور کے ادے گیری تھانہ علاقے میں رہنے والے عبدالشریف اور محمد امیر جان کے خاندانوں کے درمیان رقم کے لین دین کو لے کر تنازع چل رہا تھا۔پولیس کے مطابق غصے میں آکر عبدالشریف نے 12 اپریل 2013 کی نصف شب محمد امیر جان کے گھر پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔
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اس واقعے میں محمد امیر جان، ان کی والدہ افروز بیگم، ریشما، انجم، رضوان اور رضوانہ سمیت 6 افراد شدید طور پر جھلس گئے تھے۔ بعد میں علاج کے دوران تمام چھ افراد کی موت ہوگئی، عدالت نے دستیاب شواہد کی بنیاد پر ملزم عبدالشریف کو ان ہلاکتوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی ہے۔