"شادی کے وعدے کو پورا کرنے میں محض ناکامی، اپنے آپ میں، عصمت دری کا جرم نہیں بنتی،" ہائی کورٹ نے فوجداری کارروائی کو منسوخ کردیا
عدالت نے کہا کہ ریکارڈ سے ایسا لگتا ہے کہ دو بالغوں کے درمیان طویل مدتی، رضامندی کا رشتہ رہا ہے۔
Published : June 19, 2026 at 11:16 AM IST
الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے شادی کے جھوٹے وعدے پر مبنی عصمت دری، چارج شیٹ، سمن اور اس کے خلاف تمام مجرمانہ کارروائیوں کو منسوخ کرنے کے معاملے میں ملزم کو راحت دی۔ جسٹس وویک کمار سنگھ نے یہ حکم سنایا۔
عدالت نے کہا کہ ریکارڈ سے ایسا لگتا ہے کہ دو بالغوں کے درمیان طویل مدتی رشتہ اور اتفاق رائے سے تعلق ظاہر ہوتا ہے جو بعد میں تنازعہ کی شکل اختیار کر گیا۔ شادی کے وعدے کو پورا کرنے میں محض ناکامی، بذات خود عصمت دری کا جرم نہیں بنتی۔
شادی کا وعدہ کرکے جسمانی تعلقات استوار
کیس کے حقائق کے مطابق، درخواست گزار کے خلاف 2019 میں الہٰ آباد (پریاگ راج) کے کرنل گنج پولیس اسٹیشن میں عصمت دری، حملہ، بدسلوکی اور دھمکی دینے کی دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ شکایت کنندہ نے الزام لگایا کہ ملزم نے شادی کا جھوٹا وعدہ کرتے ہوئے 2014 سے اس کے ساتھ جسمانی تعلقات استوار کیے۔
خاتون اور درخواست گزار تقریباً 5 سال سے رابطے میں تھے
سماعت کے دوران، عدالت نے پایا کہ خاتون اور درخواست گزار تقریباً 5 سال سے رابطے میں تھے اور اس دوران ان کا رشتہ برقرار رہا۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ ایف آئی آر میں عصمت دری کے واقعات کے وقت، جگہ یا حالات کا واضح طور پر ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ خاتون نے کافی عرصے تک شکایت درج نہیں کروائی۔ عدالت نے تبصرہ کیا کہ دستیاب حقائق سے ایسا لگتا ہے کہ محبت کا رشتہ خراب ہونے کا معاملہ زیادہ ہے۔
ایف آئی آر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے کی نیت سے درج کی گئی
اپنے فیصلے میں، عدالت نے سپریم کورٹ کے کئی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ شادی کے وعدے کو پورا کرنے میں ناکامی ہی عصمت دری نہیں ہوتی۔ یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ شادی کا وعدہ شروع سے ہی دھوکہ دہی کے ساتھ کیا گیا تھا اور اس کی بنیاد پر رضامندی حاصل کی گئی تھی۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جوڑے نے 27 اگست 2019 کو شادی کی۔ اس حقیقت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایف آئی آر ان پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے کی نیت سے درج کی گئی ہو گی۔
دستیاب مواد بنیادی طور پر عصمت دری کا مقدمہ نہیں بناتا
ہائی کورٹ نے کہا کہ دستیاب مواد بنیادی طور پر عصمت دری کا مقدمہ نہیں بناتا اور مقدمے کی سماعت جاری رکھنا عدالتی عمل کا غلط استعمال ہوگا۔ اس کی بنیاد پر، عدالت نے 8 جنوری 2020 کی چارج شیٹ، 4 ستمبر 2021 کو نوٹس/سمن آرڈر اور مقدمے کی کارروائی کو منسوخ کر دیا۔