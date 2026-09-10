ہائی کورٹ نے سی جے پی رہنماؤں سے کہا: بی جے پی رہنما گورو بھاٹیا کے خلاف سوشل میڈیا پوسٹس ہٹائیں
بھاٹیا نے سوربھ داس پر الزام لگایا کہ وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے عدالت کے حوالے سے بھی بے بنیاد پوسٹیں کرتے رہتے ہیں۔
Published : September 10, 2026 at 1:10 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے کاکروچ جنتا پارٹی اور اس کے رہنماؤں ابھیجیت دیپکے، سوربھ داس اور آشویش رانکا کو بی جے پی رہنما اور وکیل گورو بھاٹیا کے خلاف اپ لوڈ کی گئی پوسٹس کو ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس تشار راؤ گڈیلا کی بنچ نے کہا کہ بغیر تصدیق کے کسی پر حملہ کرنا درست نہیں ہے۔ عدالت نے کاکروچ جنتا پارٹی کے تینوں رہنماؤں کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل سے اس سلسلے میں ہدایات لے کر عدالت کو آگاہ کرنے کو کہا ہے۔
گورو بھاٹیا نے کاکروچ جنتا پارٹی کے رہنماؤں پر دو کروڑ روپے کے ہرجانے اور سوشل میڈیا پر ان کے خلاف کی گئی پوسٹس پر عبوری روک لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ گورو بھاٹیا نے الزام لگایا ہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی اور اس کے رہنماؤں نے اے آئی (AI) سے تیار کردہ گرافکس میں سواتنتر بھاردواج کے بارے میں غلط حقائق ان کے نام سے جوڑ دیے ہیں۔
سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر الٹی سیدھی پوسٹیں
بھاردواج پر سی جے پی کارکن کے والد کے ساتھ مار پیٹ کرنے کا الزام ہے۔ پوسٹ میں کہا گیا تھا کہ گورو بھاٹیا نے سواتنتر بھاردواج کو 'دماغی نکسل' کہا تھا۔ سوربھ داس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (X) پر ایک گرافک شیئر کیا تھا۔ گورو بھاٹیا نے سوربھ داس پر الزام لگایا کہ وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے عدالت کے بارے میں بھی الٹی سیدھی پوسٹیں کرتے رہتے ہیں۔
ایسا کرنا عدالتی کارروائی میں مداخلت
درخواست میں کہا گیا ہے کہ سوربھ داس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جسٹس سورن کانتا شرما پر تنقید کی تھی اور انہیں کیجریوال کے کیس کی سماعت سے ہٹنے کے لیے کہا تھا۔ سوربھ داس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر دہلی فسادات کی بڑی سازش رچنے کے ملزم عمر خالد کے حق میں بھی بات کی تھی۔ ایسا کرنا عدالتی کارروائی میں مداخلت کرنا ہے۔