جسٹس لیزا گل نے آندھرا پردیش ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس کے طور پر حلف لیا
جسٹس لیزا گل کو 31 مارچ 2014 کو پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کی ایڈیشنل جج کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔
Published : April 26, 2026 at 6:42 AM IST
امراؤتی، آندھرا پردیش: جسٹس لیزا گل آندھرا پردیش ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس بن گئی ہیں۔ گورنر ایس عبدالنذیر نے ہفتہ کی شام یہاں لوک بھون میں منعقدہ ایک تقریب میں جسٹس گل کو عہدے کا حلف دلایا۔ جسٹس گل جمعہ کو ریٹائر ہونے والے جسٹس دھیرج سنگھ ٹھاکر کی جگہ لیں گے۔
مرکزی وزارت قانون و انصاف نے بدھ کو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا جس میں جسٹس لیزا گل کو آندھرا پردیش ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا۔ مرکزی وزیر قانون ارجن رام میگھوال کے ایک مراسلے میں کہا گیا ہے کہ آئین ہند کے آرٹیکل 217 کی شق (1) کے ذریعے عطا کردہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے صدر دروپدی مرمو نے جسٹس لیزا گل کو 25 اپریل 2026 سے آندھرا پردیش ہائی کورٹ کی چیف جسٹس مقرر کیا ہے۔
جسٹس گل 13 مارچ کو آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے جج بنے۔ جسٹس گل کے پاس تقریباً 36 سال کا قانونی تجربہ ہے، جس میں پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ میں 11 سال کا عرصہ بھی شامل ہے۔ 17 نومبر 1966 کو چندی گڑھ میں پیدا ہونے والی جسٹس گل سابق جج جسٹس ہرپول سنگھ برار کی بیٹی ہیں۔
پنجاب یونیورسٹی سے بی اے (ایل ایل بی) اور ایل ایل ایم کرنے کے بعد، اس نے 1990 میں بطور وکیل داخلہ لیا اور پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ میں قانون کی پریکٹس کی۔ 24 سال سے زائد عرصے تک، اس نے دیوانی، فوجداری، سروس، اور ریونیو کے مقدمات کو ہینڈل کیا۔ جسٹس گل نے مختلف سرکاری اداروں کی نمائندگی کرتے ہوئے مرکزی زیر انتظام علاقہ چنڈی گڑھ کے لیے پبلک پراسیکیوٹر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔
وہ 31 مارچ 2014 کو پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کی ایڈیشنل جج مقرر ہوئیں۔ 26 فروری کو، سپریم کورٹ کالجیم نے، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت نے کی، جسٹس گل کو پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے جج، آندھرا پردیش ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کرنے کی سفارش کی۔ ان کی بطور چیف جسٹس مدت ملازمت 16 نومبر 2028 تک ہوگی۔
چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے جسٹس گل کو دی مبارکباد
آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو نے جمعرات کو جسٹس لیزا گل کو آندھرا پردیش ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس کے طور پر تقرری پر مبارکباد دی۔ ایک سابقہ پوسٹ میں، وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ تاریخی سنگ میل اعلیٰ عدلیہ میں خواتین کی نمائندگی بڑھانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔