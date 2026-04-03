حیرت انگیز! چوالیس سال بعد قتل کے الزام سے بری، استغاثہ جرم ثابت کرنے میں ناکام، عمر ختم ہوگئی زندگی برباد، ذمہ دار کون؟
Published : April 3, 2026 at 2:57 PM IST
الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے 1982 کے گولی باری اور جلانے کے معاملے میں واحد زندہ بچ جانے والے ملزم جوہر سنگھ کو 44 سال بعد شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا ہے۔ اس نے سیشن کورٹ کی طرف سے سنائی گئی عمر قید کی سزا کو بھی پلٹ دیا۔
جسٹس سدھارتھ اور جسٹس جے کے اپادھیائے کی ڈویژن بنچ نے مہاراج سنگھ اور ان کے وکیل اپیندر اپادھیائے اور مہاراج سنگھ اور دیگر کی اپیل پر سرکاری وکیل کی سماعت کے بعد یہ فیصلہ سنایا۔ دیگر اپیل کنندگان اس وقت انتقال کر گئے تھے جب اپیل زیر التوا تھی۔
عدالت نے قرار دیا کہ استغاثہ معقول شک سے بالاتر جرم ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ عدالت نے کہا کہ استغاثہ ثابت نہیں کر سکا کہ اپیل کنندہ نے گولی دیسی ساختہ پستول سے چلائی۔
مشترکہ ارادے سے قتل کے جرم کا مجرم
کورٹ کے مطابق اس کے قتل میں ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ سیشن کورٹ نے سی آر پی سی کی دفعہ 313 کے تحت درج ملزم کے بیان کی تشریح کرنے میں بھی غلطی کی اور اسے تعزیرات ہند کی دفعہ 149 کے تحت مشترکہ ارادے سے قتل کے جرم کا مجرم قرار دیتے ہوئے اسے عمر قید کی سزا سنائی۔
ہتھیاروں سے لیس ملزمین
کیس کے حقائق کے مطابق، 17/18 اپریل 1982 کی آدھی رات کو، ہتھیاروں سے لیس ملزمین نے ابھیرت پور گاؤں میں شکایت کنندہ امر سنگھ کے گھر پر حملہ کیا۔ انہوں نے کلہاڑی سے دروازہ توڑ دیا اور رام نارائن فرار ہو گئے۔ حملہ آوروں نے اس کا پیچھا کیا، اسے گھیر لیا، گولی مار دی اور آگ لگا دی۔
اس واقعہ کے دوران شکایت کنندہ کی خالہ رام کلی بھی زخمی ہوگئیں اور بعد میں ان کی موت ہوگئی۔ 18 اپریل 1982 کو ایٹا کے جیتھرا پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی۔ پولیس چارج شیٹ پر مبنی مقدمے کی سماعت کے بعد، سیشن کورٹ نے اپیل کرنے والوں کو مشترکہ ارادے سے قتل کا مجرم قرار دیا اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی، جسے اپیل میں چیلنج کیا گیا۔