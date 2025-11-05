ETV Bharat / state

خواتین کے ہاسٹل کے باتھ روم سے خفیہ کیمرہ برآمد، زبردست ہنگامہ آرائی، کمپنی کی خاتون ملازم گرفتار

پولیس کی ٹیم ملازمہ کے بوائے فرینڈ سےپوچھ گچھ کے لیے بنگلورو پہنچی تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ ملزم نے اسے فوٹیج بھیجی تھی۔

خواتین کے ہاسٹل کے باتھ روم سے خفیہ کیمرہ برآمد، کمپنی کی خاتون ملازم گرفتار
خواتین کے ہاسٹل کے باتھ روم سے خفیہ کیمرہ برآمد، کمپنی کی خاتون ملازم گرفتار (Representational Image : IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 5, 2025 at 7:52 PM IST

2 Min Read
کرشنا گری: تمل ناڈو کے ضلع کرشنا گری میں ایک کارپوریٹ کمپنی کی ایک خاتون ملازم کو کمپنی کے خواتین کے ہاسٹل کے باتھ روم میں خفیہ کیمرہ لگانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ کمپنی کی خواتین ملازمین کے احتجاج کے چند گھنٹے بعد پیش آیا۔ ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ 23 ​​سالہ خاتون، اڈیشہ کی رہنے والی ہے جسے اُدھن پلی پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔

ایک نوجوان خاتون نے ہاسٹل کی آٹھویں منزل پر ایک باتھ روم میں ایک خفیہ کیمرہ دریافت کیا۔ اس نے فوراً اپنے دوستوں کو اس کی اطلاع دی۔ اس کے بعد انہوں نے ہاسٹل وارڈن کو اطلاع دی۔ تفتیش کرنے پر وارڈن کو پتہ چلا کہ ہاسٹل کی رہائشی ملزمہ خاتون نے کیمرہ لگایا تھا۔

جس کے بعد منگل کی رات 2000 سے زائد خواتین ملازمین ہاسٹل کے سامنے جمع ہوئیں اور مطالبہ کیا کہ تمام باتھ رومز کی تلاشی لی جائے اور ملزمان کے خلاف کارروائی کی جائے۔

ہوسور کے سب ڈویژنل مجسٹریٹ اکریتی سیٹھی اور ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس تھانگدورائی، جو واقعہ کی اطلاع ملنے کے بعد ہاسٹل پہنچے، انہوں نے مظاہرین سے بات کی اور انہیں کارروائی کا یقین دلایا۔ تاہم احتجاج رات بھر جاری رہا۔

اگلے دن صبح 4 بجے کے قریب زیادہ تر ملازمین ہاسٹل واپس آگئے لیکن 60 کے قریب خواتین ملازمین نے وارڈن کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج جاری رکھا۔ مظاہرے کے دوران 50 سے زائد پولیس اہلکار احاطے میں تعینات تھے۔

دریں اثنا، اڑتھن پلی پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم خاتون کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ تفتیش جاری ہے۔ کرشنا گری ڈسٹرکٹ پولیس کی ایک ٹیم ملزم کے بوائے فرینڈ سنتوش سے پوچھ گچھ کے لیے بنگلورو پہنچی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا اس نے اسے فوٹیج بھیجی تھی۔

تحقیقات کے درمیان، کرشنا گری ضلع پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر اس واقعہ کے بارے میں افواہیں نہ پھیلائیں۔ کمپنی نے ابھی تک اس واقعے کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔

کرشنا گری میں ہوسور سے متصل کیلامنگلم علاقے کے قریب واقع، فیکٹری میں 30,000 سے زیادہ مرد اور خواتین ملازم ہیں۔ کمپنی کا فیکٹری کے قریب ناگامنگلم علاقے میں ہاسٹل ہے جس میں 7,000 سے زیادہ خواتین ملازم رہتی ہیں۔

