بہار کے ارکان اسمبلی کے لیے ہائی ٹیک بنگلہ تیار، جانیں ڈوپلیکس کا نیا پتہ اور خصوصیات
Published : November 18, 2025 at 2:11 PM IST
پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات میں جیتنے والے 243 ایم ایل ایز کو اس بار اپنی سرکاری رہائش ملے گی۔ بلڈنگ کنسٹرکشن ڈیپارٹمنٹ نے پٹنہ میں داروگا رائے پاتھ کے قریب 246 ڈوپلیکس رہائش گاہوں کی تعمیر مکمل کر لی ہے۔ تمام 246 رہائش گاہیں تقریباً 44.41 ایکڑ اراضی پر تعمیر کی گئی ہیں۔
نو منتخب ایم ایل ایز کے لیے گورنمنٹ ہاؤسنگ تیار: ایم ایل اے کے لیے رہائشی کمپلیکس مختلف مراحل میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 2017 میں تعمیر کا آغاز ہوا۔ آٹھ سال بعد تمام ڈوپلیکس مکمل ہو گئے ہیں۔ بلڈنگ کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق ایم ایل اے کے لیے بنائی گئی رہائش گاہیں جدید سہولیات سے آراستہ ہیں اور اب ان سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
اس سے قبل سرکاری رہائش کی کمی کی وجہ سے ایم ایل اے کو پرائیویٹ گھروں میں رہنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایم ایل اے کی رہائش گاہوں کی تعمیر کا کام طویل عرصے سے تعطل کا شکار تھا۔
246 ڈوپلیکس مکمل: معاملہ عدالت میں بھی چلا گیا، اور اب 246 ڈوپلیکس بالآخر مکمل ہو چکے ہیں۔ بہار اسمبلی کے لیے 243 ایم ایل اے منتخب ہوئے۔ تین اضافی رہائش گاہیں تعمیر کی گئی ہیں۔ اس پروجیکٹ پر 500 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہوئے ہیں۔
جدید سہولیات سے آراستہ رہائش گاہیں: جب تعمیر شروع ہوئی تو بجٹ صرف 250 کروڑ روپے تھا، لیکن بعد میں تعمیراتی لاگت بڑھنے کی وجہ سے اس رقم میں اضافہ کر دیا گیا۔ ہر ایم ایل اے کی رہائش گاہ میں تقریباً 3693 مربع فٹ کا رقبہ ہے۔ معزز ایم ایل اے کے لیے رہائش کے علاوہ، ہاؤسنگ کمپلیکس میں ایم ایل اے ہاسٹل، کینٹین اور کمیونٹی سینٹر بھی شامل ہوگا۔
اسمبلی حلقہ کے نام تحریر: عمارت تعمیراتی محکمہ کے سکریٹری کمار روی نے بتایا کہ ایم ایل اے کے لیے 246 رہائش گاہیں تعمیر کی گئی ہیں۔ رہائش گاہیں اسمبلی حلقہ کے مطابق مختص کی جائیں گی، ان پر حلقہ نمبر اور اسمبلی حلقہ کا نام لکھا جائے گا۔ ان رہائش گاہوں کی تعمیر سے معزز اراکین اسمبلی کو مختلف سہولیات میسر آئیں گی۔
کمار روی، سکریٹری، بلڈنگ کنسٹرکشن ڈیپارٹمنٹ نے کہا کہ "مقامی آبادی کے ساتھ جڑنا آسان ہو جائے گا۔ آپ عوام سے مل سکیں گے اور ان کے مسائل سن سکیں گے۔ اس سے دفتری کام میں بھی آسانی ہو گی۔ ہاؤسنگ کمپلیکس زیرو ڈسچارج کے تصور کو ذہن میں رکھ کر تعمیر کیا گیا ہے۔"
گندے پانی کو باغبانی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ بارش کے پانی کی ذخیرہ اندوزی بھی جاری ہے۔ بجلی بچانے کے لیے ایل ای ڈی اسٹریٹ لائٹس لگائی گئی ہیں۔ کمپلیکس کی خوبصورتی اور دلکشی کو بڑھانے کے لیے چمپا، گل موہر اور مہوگنی کے درخت سڑکوں کے ساتھ اور مشترکہ جگہوں پر لگائے گئے ہیں۔
ایم ایل سی کے لیے رہائش پہلے ہی تعمیر ہو چکی ہے: بہار میں 243 ایم ایل اے اور 75 ایم ایل سی ہیں۔ تمام 75 ایم ایل سی کے لیے مکانات پہلے ہی تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ ایم ایل ایز کے لیے مکانات مرحلہ وار تعمیر کیے جارہے ہیں، اور اب تمام معزز اراکین کو پٹنہ میں سرکاری رہائش تک رسائی حاصل ہوگی