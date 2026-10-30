اتراکھنڈ میں جوشی مٹھ کے قریب ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، پائلٹ سمیت سوار تمام چھ افراد کی موت
ٹرانس بھارت ایوی ایشن کے ذریعہ چلائے جانے والے ہیلی کاپٹر نے بدری ناتھ دھام سے تقریباً 1:14 بجے اڑان بھری۔
Published : October 30, 2026 at 7:56 PM IST
چمولی: بدری ناتھ سے دہرادون کے لیے پرواز کرنے والا ایک ہیلی کاپٹر جمعہ کو اتراکھنڈ کے چمولی ضلع کے جوشی مٹھ علاقے میں گر کر تباہ ہوگیا۔ پرواز کے دوران اس کا ایئر ٹریفک حکام سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ طیارے میں پائلٹ سمیت چھ افراد سوار تھے۔ چمولی کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) سرجیت سنگھ پنوار نے کہا کہ حادثے میں جہاز میں سوار تمام چھ افراد کی موت ہو گئی اور ان کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔
مرنے والوں کی شناخت پائلٹ کیپٹن ہمانشو سبھروال (48، دہلی کے رہنے والے) اور مسافروں پرتاپا (41، کرناٹک کے رہنے والے)، ارون سالونکھے (44، جو بنگلورو پولیس کی کرائم برانچ میں انسپکٹر تھے)، وی بی شنکر گوڑا (39)، سدھیر کے (50) اور تمام کرناٹک کے رہنے والے ایچ ایس کے طور پر کی گئی ہے۔
ٹرانس بھارت ایوی ایشن کے ذریعہ چلائے جانے والے ہیلی کاپٹر نے بدری ناتھ دھام سے تقریباً 1:14 بجے اڑان بھری اور دہرادون کے سہستردھارا ہیلی پیڈ کی طرف جا رہا تھا۔ حکام کے مطابق وادی جوشی مٹھ میں ہاتھی پربت کے قریب پرواز کے دوران اس کا رابطہ ٹوٹ گیا۔ اس کے ٹریکنگ سسٹم نے بھی اس کی لوکیشن منتقل کرنا بند کر دیا۔ چمولی ضلع انتظامیہ نے اطلاع دی کہ ہیلی کاپٹر جوشی مٹھ علاقے میں مارواڑی پل کے اوپر جے پی پاور ہاؤس کے قریب پہاڑی پر گر کر تباہ ہوا۔
اتراکھنڈ سول ایوی ایشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سی ای او پرتیک جین نے کہا: "حادثے کی اطلاع ملتے ہی راحت اور بچاؤ کی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ پولیس، ایس ڈی آر ایف، فوج اور آئی ٹی بی پی کے اہلکاروں کو جائے وقوع پر بھیجا گیا ہے۔" چمولی کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ وویک پرکاش کے مطابق بھارتی فوج نے سب سے پہلے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو حادثے کی اطلاع دی۔
ایک مشترکہ تلاش اور بچاؤ آپریشن شروع کیا گیا جس میں ضلع انتظامیہ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ، اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس (ایس ڈی آر ایف)، فوج اور انڈو تبتی بارڈر پولیس (آئی ٹی بی پی) شامل ہیں۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، اتراکھنڈ کے وزیر اعلی پشکر سنگھ دھامی نے کہا: "ہمیں چین گاؤں کے قریب ہیلی کاپٹر کے حادثے کی افسوسناک خبر ملی ہے۔ ضلع انتظامیہ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ اور ایس ڈی آر ایف کی طرف سے مشترکہ ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے۔" ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ اس پورے واقعے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ شدید زخمیوں کو بہتر علاج کے لیے فوری طور پر ایئرلفٹ کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ وہ مسافروں کی بحفاظت واپسی کے لیے دعاگو ہیں۔
جوشی مٹھ کے سب انسپکٹر منوہر کنیال کی ابتدائی معلومات کے مطابق، سب ڈویژنل مجسٹریٹ (ایس ڈی ایم) کو دوپہر 2:21 بجے چین گاؤں کے قریب ہیلی کاپٹر کے کریش لینڈنگ کے بارے میں اطلاع دی گئی۔ احتیاطی اقدام کے طور پر اس واقعے کے بعد ٹرانس بھارت ایوی ایشن پرائیویٹ لمیٹڈ کے تمام ہیلی کاپٹر آپریشنز کو معطل کر دیا گیا تھا۔