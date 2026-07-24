گجرات: تیز بارش کے باعث کھیڑا ہائی وے پر کار الٹ کر نالے میں گر گئی، چار افراد ہلاک، دو زخمی
گجرات کے ضلع کھیڑا میں موسلادھار بارش کے باعث ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ ہائی وے پر کار الٹ گئی۔
Published : July 24, 2026 at 10:18 AM IST
کھیڑا، گجرات: ریاست گجرات کے کھیڑا ضلع کے مَتر تعلقہ میں شدید بارش کے درمیان ایک المناک حادثہ پیش آیا۔ متر-کھیڑا شاہراہ پر موتی پورہ کے قریب موڑ کے دوران ایک کار الٹ کر نالے میں گر گئی۔ گاڑی پانی کے تیز بہاؤ سے بہہ گئی۔ حادثے میں کار میں سوار چھ افراد میں سے چار کی موت ہو گئی، جب کہ دو زخمی ہو گئے۔ دونوں زخمیوں کو علاج کے لیے کھیڑا سول اسپتال لے جایا گیا۔
گجرات میں مانسون اب لوگوں کے لیے آفت بنتا جا رہا ہے۔ کھیڑا ضلع کے مَتر علاقے میں شدید بارش کے درمیان ایک بڑا سڑک حادثہ پیش آیا۔ چھ افراد کو لے جانے والی کار سیلابی نالے میں گر گئی۔ واقعے میں چار افراد ہلاک ہوگئے جب کہ دو کو ریسکیو ٹیموں نے بحفاظت نکال لیا۔ کار میں سوار احمد آباد کے رہائشی تھے۔ پولیس فی الحال واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
متوفی کی شناخت
- مستقیم راجپوت (19، احمد آباد کا رہائشی)
- راج سنجے بھائی راٹھوڑ (26، ساکن احمد آباد)
- بیرندر سنگھ شیخاوت (26، ساکن سیکر، راجستھان)
- میور بھائی مہیش بھائی پنچال (34، ساکن احمد آباد)
زخمیوں کے نام
حادثے میں دو افراد زخمی ہو گئے۔ وہ دھرمیندر سنگھ کلدیپ سنگھ گل اور مکیش بھائی چوہان ہیں، دونوں احمد آباد کے رہنے والے ہیں۔ گاڑی احمد آباد کی تھی اور تمام مسافر بھی احمد آباد کے رہنے والے تھے۔ بارش اور اندھیرے کے باعث موڑ نظر نہیں آ رہا تھا جس کے باعث کار الٹ کر نالے میں جا گری۔
ڈرائیور کو شاید موڑ نظر نہیں آیا: ایس ڈی ایم
اس کے بارے میں کھیڑا کے ایس ڈی ایم سورج باروٹ نے کہا، "متر کے موتی پورہ سے ایک کار جا رہی تھی، آگے ایک تیز موڑ ہے، بارش اور اندھیرے کی وجہ سے ڈرائیور کو شاید موڑ نظر نہیں آیا، جس کی وجہ سے کار الٹ کر نالے میں گر گئی۔ وہاں پانی کا بہاؤ تیز تھا۔"
گاڑی اور اندر پھنسی لاشوں کو نکالا گیا
اس طرح گاڑی نالے میں گر گئی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق کار میں کل چھ افراد سوار تھے۔ زخمی فی الحال کھیڑا سول اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی کھیڑا فائر بریگیڈ کی ٹیم فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی۔ کافی کوشش کے بعد فائر ڈیپارٹمنٹ نے گاڑی کو باہر نکالا اور پھر اندر پھنسی لاشوں کو نکالا۔ ایس ڈی ایم سورج باروٹ جائے وقوعہ پر موجود تھے۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے کھیڑا سول اسپتال بھیج دیا گیا۔ زخمیوں کا علاج جاری ہے۔