موسلادھار بارش سے ممبئی بدحال، صنعتی راجدھانی میں اورنج الرٹ جاری
ممبئی میں مانسون کی پہلی ہی بارش سے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ جگہ جگہ پانی بھرجانے کی وجہ سے شہرکی رفتار سست ہوگئی ہے۔
Published : June 24, 2026 at 12:35 PM IST
ممبئی: 'خوابوں کے شہر' ممبئی میں مانسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ شدید بارش نے ممبئی کے شہریوں کی زندگی مفلوج کر دی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق منگل کی رات دیر گئے نمایاں بارش ہوئی جس کے نتیجے میں کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہندوستان کے محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔
بدھ کی صبح جاری کردہ ایک الرٹ میں ممبئی، تھانے، رائے گڑھ، پالگھر اور سندھو درگ میں ہلکی سے بھاری بارش کی وارننگ دی گئی ہے، جس میں رہائشیوں کو ضروری احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ برہان ممبئی میونسپل کارپوریشن (بی ایم سی) نے بھی وارننگ جاری کی ہے۔ شہر اور آس پاس کے علاقوں میں وقفے وقفے سے شدید بارش ہوئی۔ دریں اثنا، آسمان آج ابر آلود رہے گا، بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
#WATCH | Mumbai | A car was damaged after trees were uprooted in the Dadar area as heavy rainfall continues in the city.— ANI (@ANI) June 24, 2026
Orange Warning issued for moderate to intense spells of rain in Mumbai, Thane, Raigad, Palghar, and Sindhudurg districts: BMC pic.twitter.com/lLcv0hafe5
موسلا دھار بارش کے باوجود، ویسٹرن ریلوے نے تصدیق کی کہ کلیدی راستوں پر مضافاتی ٹرین خدمات بشمول ہاربر لائن اور چرچ گیٹ-ڈاہانو کوریڈور۔۔ صبح کے رش کے اوقات میں معمول کے مطابق چلیں گی۔ تاہم، رات بھر کی مسلسل بارش کی وجہ سے ممبئی اور نوی ممبئی کے کچھ حصوں میں پانی جمع ہوگیا۔ بی ایم سی کے مطابق، اندھیری سب وے میں مسلسل بارش کی وجہ سے پانی جمع ہونے کی وجہ سے سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہوگئی، جس سے گاڑیوں کی نقل و حرکت کو معطل ہوگئی۔
Maharashtra | Due to track damage incident at Trans Harbour line of Mumbai Local, 24 trains have been cancelled till now . Thought the traffic is resumed in the affected portion after repairing but speed is limited due to caution in the affected portion of the trans harbour line… pic.twitter.com/yhNuq7G6Jp— ANI (@ANI) June 24, 2026
23 جون کو صبح آٹھ بجے سے رات گیارہ بجے کے درمیان ریکارڈ کیے گئے بی ایم سی کے بارش کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ شہر میں اوسطاً 56 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، جب کہ مشرقی مضافاتی علاقوں میں 23 ملی میٹر اور مغربی مضافاتی علاقوں میں 33 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ بدھ کی رات دس بجے اور رات گیارہ بجے کے درمیان، مغربی مضافاتی علاقوں میں کئی مقامات پر نمایاں بارش ریکارڈ کی گئی، جن میں کاندیولی کے چارکوپ سیکٹر ایک میونسپل اسکول میں 32 ملی میٹر، ملاڈ میں ایم ایچ بی میونسپل اسکول میں 28 ملی میٹر، گجدھربند طوفانی پانی پمپنگ اسٹیشن میں 26 ملی میٹر، ڈسپنری میں 26 ملی میٹر اور سانتا کروز میں ناریال واڑی اسکول میں 21 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
#WATCH | Maharashtra | A retaining wall, adjacent to a residential building, collapsed last night in Mumbai's Vikhroli West. More details are awaited pic.twitter.com/1aJcctbNiZ— ANI (@ANI) June 24, 2026
بی ایم سی نے جانکاری دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام سب ویز چل رہے ہیں (سوائے اندھیری انڈر پاس کے جو پانی سے بھرا ہوا ہے) جبکہ شہر بھر میں ریلوے ٹریفک معمول کے مطابق جاری ہے۔
#WATCH | Maharashtra: Waterlogged railway tracks witnessed at Dadar Station in Mumbai as heavy rainfall continues in the city— ANI (@ANI) June 24, 2026
Mumbai has recorded over 300 mm of rainfall in the last 24 hours as per BMC records between 8.00 am yesterday and 7.00 am today. pic.twitter.com/KgDVc0QvGV
محکمہ موسمیات کا الرٹ
محکمہ موسمیات نے آج، بدھ، 24 جون، سے منگل، 30 جون تک ریاست مہاراشٹر کے لیے 'یلو الرٹ' جاری کیا ہے۔ اس دوران آسمانی بجلی گرنے کے ساتھ موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ دریں اثنا، جمعہ 26 جون کے لیے 'اورنج الرٹ' جاری کیا گیا ہے۔
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