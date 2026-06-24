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موسلادھار بارش سے ممبئی بدحال، صنعتی راجدھانی میں اورنج الرٹ جاری

ممبئی میں مانسون کی پہلی ہی بارش سے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ جگہ جگہ پانی بھرجانے کی وجہ سے شہرکی رفتار سست ہوگئی ہے۔

موسلادھار بارش کے چلتے ممبئی کی سڑکیں جھیلوں میں تبدیل
موسلادھار بارش کے چلتے ممبئی کی سڑکیں جھیلوں میں تبدیل (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 24, 2026 at 12:35 PM IST

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ممبئی: 'خوابوں کے شہر' ممبئی میں مانسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ شدید بارش نے ممبئی کے شہریوں کی زندگی مفلوج کر دی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق منگل کی رات دیر گئے نمایاں بارش ہوئی جس کے نتیجے میں کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہندوستان کے محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔

بدھ کی صبح جاری کردہ ایک الرٹ میں ممبئی، تھانے، رائے گڑھ، پالگھر اور سندھو درگ میں ہلکی سے بھاری بارش کی وارننگ دی گئی ہے، جس میں رہائشیوں کو ضروری احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ برہان ممبئی میونسپل کارپوریشن (بی ایم سی) نے بھی وارننگ جاری کی ہے۔ شہر اور آس پاس کے علاقوں میں وقفے وقفے سے شدید بارش ہوئی۔ دریں اثنا، آسمان آج ابر آلود رہے گا، بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔

موسلا دھار بارش کے باوجود، ویسٹرن ریلوے نے تصدیق کی کہ کلیدی راستوں پر مضافاتی ٹرین خدمات بشمول ہاربر لائن اور چرچ گیٹ-ڈاہانو کوریڈور۔۔ صبح کے رش کے اوقات میں معمول کے مطابق چلیں گی۔ تاہم، رات بھر کی مسلسل بارش کی وجہ سے ممبئی اور نوی ممبئی کے کچھ حصوں میں پانی جمع ہوگیا۔ بی ایم سی کے مطابق، اندھیری سب وے میں مسلسل بارش کی وجہ سے پانی جمع ہونے کی وجہ سے سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہوگئی، جس سے گاڑیوں کی نقل و حرکت کو معطل ہوگئی۔

23 جون کو صبح آٹھ بجے سے رات گیارہ بجے کے درمیان ریکارڈ کیے گئے بی ایم سی کے بارش کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ شہر میں اوسطاً 56 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، جب کہ مشرقی مضافاتی علاقوں میں 23 ملی میٹر اور مغربی مضافاتی علاقوں میں 33 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ بدھ کی رات دس بجے اور رات گیارہ بجے کے درمیان، مغربی مضافاتی علاقوں میں کئی مقامات پر نمایاں بارش ریکارڈ کی گئی، جن میں کاندیولی کے چارکوپ سیکٹر ایک میونسپل اسکول میں 32 ملی میٹر، ملاڈ میں ایم ایچ بی میونسپل اسکول میں 28 ملی میٹر، گجدھربند طوفانی پانی پمپنگ اسٹیشن میں 26 ملی میٹر، ڈسپنری میں 26 ملی میٹر اور سانتا کروز میں ناریال واڑی اسکول میں 21 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔

بی ایم سی نے جانکاری دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام سب ویز چل رہے ہیں (سوائے اندھیری انڈر پاس کے جو پانی سے بھرا ہوا ہے) جبکہ شہر بھر میں ریلوے ٹریفک معمول کے مطابق جاری ہے۔

محکمہ موسمیات کا الرٹ

محکمہ موسمیات نے آج، بدھ، 24 جون، سے منگل، 30 جون تک ریاست مہاراشٹر کے لیے 'یلو الرٹ' جاری کیا ہے۔ اس دوران آسمانی بجلی گرنے کے ساتھ موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ دریں اثنا، جمعہ 26 جون کے لیے 'اورنج الرٹ' جاری کیا گیا ہے۔

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