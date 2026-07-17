حیدرآباد: 'کلمہ' تنازع پر سعیدآباد کے اسکول کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات، بی جے پی نے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا
والدین نےالزام لگایا کہ کم عمرطالب علم پر مذہبی تعلیم مسلط کرنے کی کوشش کی گئی،جس پر انہوں نے اسکول انتظامیہ اور پولیس سےشکایت کی۔
By ANI
Published : July 17, 2026 at 10:35 AM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے سعیدآباد علاقے میں واقع سکسیس اسکول کے باہر جمعہ کو پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی، جہاں دوسری جماعت کے ایک ہندو طالب علم کو مبینہ طور پر ہوم ورک کے طور پر کلمہ اور سورۂ فاتحہ یاد کرنے کی ہدایت دیے جانے کے الزام پر تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔
جمعہ کی صبح اسکول کے احاطے میں سناٹا چھایا رہا اور صبح 9 بجے کے بعد نہ کوئی طالب علم اور نہ ہی عملہ اسکول پہنچا۔ والدین اور مقامی افراد کے احتجاج کے پیش نظر پولیس نے علاقے میں سخت سکیورٹی انتظامات کیے۔والدین نے الزام لگایا کہ کم عمر طلبہ پر مذہبی تعلیم مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، جس پر انہوں نے اسکول انتظامیہ اور پولیس سے شکایت کی۔
مرکزی وزیر اور بی جے پی رہنما بنڈی سنجے کمار نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہندو طلبہ کو زبردستی کلمہ پڑھانے کی کوشش مذہبی آزادی پر براہ راست حملہ ہے۔ انہوں نے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ سعیدآباد کے سکسیس اسکول کی انتظامیہ کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی جائے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایسے واقعات کو نظر انداز کیا گیا تو یہ ریاست بھر میں پھیل سکتے ہیں، جبکہ بی جے پی ہندو مذہب، روایات اور ثقافت پر کسی بھی قسم کی آنچ نہیں آنے دے گی۔
دوسری جانب گوشہ محل سے بی جے پی رکن اسمبلی ٹی راجہ سنگھ نے بھی واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ اسدالدین اویسی کے پارلیمانی حلقے میں پیش آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسری جماعت کے ہندو بچوں کو زبردستی کلمہ پڑھانے کی کوشش انتہائی تشویشناک اور قابل مذمت ہے، بچوں کے عقیدے اور والدین کے اعتماد سے کھیلنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔
حیدرآباد پولیس کے مطابق متعلقہ کلاس میں 25 طلبہ زیر تعلیم ہیں، جن میں صرف ایک ہندو طالب علم شامل ہے۔ الزام ہے کہ استاد نے پوری کلاس کو روزانہ کے ہوم ورک کے طور پر کلمہ اور سورۂ فاتحہ یاد کرنے کی ہدایت دی، جس کے بعد مذکورہ طالب علم کے والدین نے اسکول انتظامیہ اور پولیس سے رجوع کیا۔
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جبکہ احتجاج کے بعد اسکول انتظامیہ نے متعلقہ استاد کو ملازمت سے برطرف کرتے ہوئے بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ واقعے کے بعد سعیدآباد علاقے میں کشیدگی کے پیش نظر پولیس نے سکیورٹی سخت کر دی ہے۔