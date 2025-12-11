دل دہلا دینے والا واقعہ: مادہ کتے نے جانور پر کی محبت کی بارش، بکری کے بچے کو دودھ پلا کر بچائی جان
مہاراشٹر کے کولہاپور میں ایک مادہ کتا بکری کے بچے کو نہ صرف دودھ پلا رہی ہے بلکہ اس کی حفاظت بھی کر رہی ہے۔
Published : December 11, 2025 at 5:28 PM IST
کولہاپور (مہاراشٹر): جہاں انسانوں میں خود غرضی دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں دوسری جانب گونگے جانور بے لوث محبت کی مثال قائم کر رہے ہیں۔ ایک نیا واقعہ مہاراشٹر کے کولہاپور ضلع کے آجرا تعلقہ کے اردل گاؤں کا ہے۔ بکری کے کمزور بچے کو دودھ پلانے والی مادہ کتے کی ویڈیو کو سوشل میڈیا پر کافی پسند کیا جا رہا ہے۔ اس انوکھے واقعے نے سب کے دلوں کو چھو لیا ہے۔
درحقیقت، شانتا بائی یادو کے گھر میں ایک پالتو کتے نے ایک کمزور بکری کو دودھ پلا کر نہ صرف اس کی جان بچائی بلکہ اس نے مادریت اور قربانی کا اصل جوہر بھی سکھایا۔ بکری، کمزور پیدا ہوئی، بچہ مادہ کتے کا دودھ پینے سے بچ گیا۔ اس واقعے کی ویڈیو دیکھنے کے بعد کئی لوگوں نے رائے ظاہر کی کہ جانوروں کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔
اردل گاؤں کی رہنے والی شانتا بائی یادو نے کچھ دن پہلے تین بچوں کو جنم دیا تھا۔ دو بچے جسمانی طور پر مضبوط تھے اور اپنی ماں کا دودھ آسانی سے پی رہے تھے۔ تاہم تیسرا بچہ کمزور تھا اور اپنی ماں کا دودھ پینے سے قاصر تھا۔ جس کی وجہ سے اس کمزور بچے کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ شانتا بائی کے گھر والے بھی اس بات سے پریشان تھے۔ اس مشکل وقت میں مادہ کتے نے مدد کی۔
مادہ کتے نے درحقیقت چند روز قبل کتے کو جنم دیا تھا۔ تاہم، کچھ لوگ کتے کے بچوں کو اٹھانے کے لیے لے گئے۔ تو کتا پیار سے بکری کے بچے کے پاس گیا اور اسے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص کے آنسو چھلک پڑے۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ مادہ کتا کئی دنوں سے بکری کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ وہ اسے اپنا سمجھتی ہے۔ اب، مادہ کتا اس کی حقیقی ماں بن گئی ہے، اسے تحفظ اور خوراک دونوں مہیا کرتی ہے۔ بکری کا بچہ جہاں بھی جاتا ہے اس کا پیچھا کرتا ہے۔ بکری کا بچہ اپنی ماں کے مقابلے مادہ کتے کے ساتھ زیادہ محفوظ محسوس کرتا ہے۔
ایک ایسے وقت میں جب معاشرے میں انسانیت ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جانوروں کی محبت کے اس عمل نے بہت بڑا سبق سکھایا ہے۔ اجارا تعلقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیش آنے والے اس واقعے کا خوب چرچا ہو رہا ہے۔ یہ جانوروں کے درمیان ہمدردی اور غیر مشروط محبت کی بہترین مثال ہے۔
جانوروں سے محبت کرنے والوں اور عام لوگوں نے اس واقعہ کا خیر مقدم کیا ہے۔ شانتا بائی یادو کے پڑوسی شیواجی گھرال نے کہا کہ ہم کتے کی محبت سے بہت خوش ہیں۔یہ واقعہ ہر کسی کے لیے متاثر کن ہے۔
اس واقعے نے جانوروں کی حساسیت پر بحث چھیڑ دی ہے، اور قریبی علاقوں سے لوگ کتے اور بکری کے بچے کے درمیان بے لوث محبت کا مشاہدہ کرنے کے لیے شانتا بائی کے گھر آ رہے ہیں۔