تاج محل یا تیجو مہالیہ کیس؛ اب تیس مارچ کو ہوگی اگلی سماعت
آگرہ: تاج محل یا تیجو مہالیہ کیس کی سماعت پیر کو ہوئی۔ عدالت نے سید ابراہیم حسین زیدی کی نمائندگی کرنے والے وکیل رئیس الدین کی سرزنش کی جنہوں نے مقدمہ میں فرد جرم عائد کرنے کی درخواست دی تھی اور 300 روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ جج نے 30 مارچ 2026 کو کانگریس لیڈر سید ابراہیم حسین زیدی کے لیے آخری تاریخ مقرر کی ہے، جنھوں نے اس مقدمے میں عمل درآمد کے لیے درخواست دی تھی۔
کیس کو ملتوی کرنے کی کوشش
مدعی اور یوگی یوتھ بریگیڈ کے صدر کنور اجے تومر نے کہا کہ دو بار کیس کی کاپی فراہم کرنے کے بعد، کاپیوں کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے آخری سماعت 30 جنوری کو ہوئی تھی۔ انہوں نے کیس کی کاپی کی درخواست کی تھی اور عدالت کے حکم پر دوسری بار انہیں کاپی فراہم کی گئی۔
اب انہوں نے بیماری کا دعویٰ کرتے ہوئے درخواست دائر کی ہے۔ ہماری کوشش تھی کہ ان کی پٹیشن خارج ہو جائے۔ انہوں نے عدالت سے وقت کی درخواست کی جس نے انہیں سرزنش کی اور 30 مارچ کی تاریخ مقرر کی۔ کورٹ نے انہوں آخری موقع بھی دیا اور جرمانہ بھی عائد کیا۔
2024 میں مقدمہ درج کیا گیا
یوگی یوتھ بریگیڈ کے صدر کنور اجے تومر نے 23 جولائی 2024 کو عدالت میں ایک عرضی دائر کی، جس میں ساون کے مہینے میں تاج محل یا تیجو مہالیہ کے جلبھیشیک اور دودھ بھیشیک کا مطالبہ کیا گیا۔ تب سے یہ مقدمہ زیر سماعت ہے۔
اس معاملے میں وزارت ثقافت، حکومت ہند اور اے ایس آئی کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ 23 ستمبر 2024 کو کانگریس لیڈر سید ابراہیم حسین زیدی نے تاج محل کو وقف بورڈ کی ملکیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے فریق بننے کی درخواست دائر کی۔
مدعی کنور اجے تومر کے وکیل شیو ادھر سنگھ تومر نے 7 اکتوبر 2024 کو ایک اعتراض دائر کیا اور کہا کہ تاج محل سید ابراہیم حسین زیدی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے اور نہ ہی وہ شاہ جہاں یا ممتاز محل کی اولاد ہے۔ اس لیے انہیں فریق نہ بنایا جائے۔
سید ابراہیم حسین زیدی اور ان کے وکیل کی درخواست
مدعی نے الزام لگایا کہ مدعا علیہان، اے ایس آئی اور یونین آف انڈیا کی ملی بھگت ہے۔ مدعی کنور اجے تومر نے بتایا کہ جج لال بہادر گونڈ نے اسمال کاز کورٹ میں سماعت کی، جہاں مدعی کنور اجے تومر کے وکیل شیو ادھر سنگھ تومر نے بحث کی۔
مدعی اجے تومر نے کہا کہ سید ابراہیم حسین زیدی اور ان کے وکیل کے پاس درخواست میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ تاج محل کی حقیقت دنیا کے سامنے آئے۔ اس لیے وہ بار بار کسی نہ کسی بہانے کیس کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔
مندروں کو مسمار کر کے بنائے گئے مقبرے اور مساجد
مدعیوں کا دعویٰ ہے کہ تاج محل کے مرکزی مقبرے، تاج محل پر موجود کلش (کلاش) ہندو مندروں میں پائے جانے والے مشابہ ہیں۔ ہندو مندروں میں کلش (کالاش) نصب کرنے کی روایت ہے۔ کلش ایک ہلال کا چاند رکھتا ہے۔ کلش اور چاند کی نوک مل کر ترشول کی شکل اختیار کرتی ہے، جو بھگوان شیو کی علامت ہے۔
دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے تاج محل
تاج محل کی بیرونی دیواروں پر کلش، ترشول، کمل، ناریل اور آم کے درخت کے پتوں کی علامتیں ہیں، یہ سبھی ہندو مندروں کی علامتیں ہیں۔ سناتن دھرم میں ان کی اہمیت ہے۔ ہندو مندر اکثر دریا یا سمندر کے کنارے بنائے جاتے تھے۔ تاج محل بھی دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے۔
جب غیر ملکی حملہ آور مغل ہندوستان میں آئے تو انہوں نے ہندو مندروں کو مسمار کر کے مقبرے اور مسجدیں بنائیں۔ کسی اور کے گھر پر نام کی تختی لگانے سے وہ اپنا نہیں بن جاتا۔