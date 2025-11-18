بہو سے تھے ناجائز تعلقات، باپ نے بیٹے کا کر دیا قتل، دہاڑیں مار کر بہا رہا تھا آنسو، اب پولیس کی گرفت میں

بہو سے تھے ناجائز تعلقات، باپ نے بیٹے کا کر دیا قتل، دہاڑیں مار کر بہا رہا تھا آنسو، اب پولیس کی گرفت میں
لاش 15 نومبر کو کھیت سے ملی تھی، پولیس نے ملزم باپ کو گرفتار کرکے قتل کا پردہ فاش کیا۔
Published : November 18, 2025 at 1:31 PM IST
بجنور(اتر پردیش): 15 نومبر کو سوربھ تومر کی لاش ضلع کے ننگل تھانہ علاقے میں گنے کے کھیت سے برآمد ہوئی تھی۔ ننگل پولیس نے اس قتل کا معمہ حل کر لیا ہے۔پولیس کے مطابق بیٹا جس کی لاش پر باپ رو رہا تھا، قاتل نکلا ہے۔ تفتیش میں اس کی بہو کے ساتھ ناجائز تعلقات کا انکشاف ہوا۔ ملزم کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا گیا ہے۔
سی او نیا آباد نتیش پرتاپ نے بتایا کہ پوچھ گچھ کے دوران ملزم کے والد سبھاش نے قتل کا اعتراف کر لیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے اپنی بہو کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے جس کی وجہ سے اس نے قتل کیا۔ اس نے 12 نومبر کی دوپہر کو پلاٹ تیار کیا۔ تقریباً 2 بجے، سوربھ کھیت میں کام کر رہا تھا۔ اس دوران اس نے اپنے بیٹے سوربھ کو گنے کے کھیت میں بلایا۔ اس نے پہلے .315 بور کے پستول سے فائر کیا، لیکن بیٹے نے گولی کو ٹال دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے پر بیلچے سے حملہ کیا، اس کے سر پر کئی وار کئے۔ اسے بے ہوش کرنے کے بعد وہ فرار ہو گیا۔
پولیس کو مطلع کیا: 14 نومبر کو، وہ تھانے گیا اور اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی، مکمل ڈرامہ کے ساتھ۔ 15 نومبر کو سبھاش نے آنسو بہاتے ہوئے بتایا کہ سوربھ کی لاش کھیت میں پڑی ہے اور شاید اس پر کسی جنگلی جانور نے حملہ کیا ہے۔ پولیس نے تکنیکی جانچ، بیانات اور جائے وقوعہ کی بنیاد پر پورے معاملے کی تفتیش کی۔
سی او نیا آباد نتیش پرتاپ نے بتایا کہ جب ملزم باپ سے سختی سے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ ٹوٹ گیا اور اس نے اپنے بیٹے کو قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ تحقیقات میں اب انکشاف ہوا ہے کہ سسر کے اپنی بہو کے ساتھ ناجائز تعلقات قتل کی وجہ تھے۔ پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ملزم کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس نے قتل کے لئے استعمال کیا گیا اسلحہ بھی برآمد کر لیا ہے۔