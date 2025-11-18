ETV Bharat / state

بہو سے تھے ناجائز تعلقات، باپ نے بیٹے کا کر دیا قتل، دہاڑیں مار کر بہا رہا تھا آنسو، اب پولیس کی گرفت میں

لاش 15 نومبر کو کھیت سے ملی تھی، پولیس نے ملزم باپ کو گرفتار کرکے قتل کا پردہ فاش کیا۔

بہو سے تھے ناجائز تعلقات، باپ نے بیٹے کا کر دیا قتل، دہاڑیں مار کر بہا رہا تھا آنسو، اب پولیس کی گرفت میں
بہو سے تھے ناجائز تعلقات، باپ نے بیٹے کا کر دیا قتل، دہاڑیں مار کر بہا رہا تھا آنسو، اب پولیس کی گرفت میں (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 18, 2025 at 1:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

بجنور(اتر پردیش): 15 نومبر کو سوربھ تومر کی لاش ضلع کے ننگل تھانہ علاقے میں گنے کے کھیت سے برآمد ہوئی تھی۔ ننگل پولیس نے اس قتل کا معمہ حل کر لیا ہے۔پولیس کے مطابق بیٹا جس کی لاش پر باپ رو رہا تھا، قاتل نکلا ہے۔ تفتیش میں اس کی بہو کے ساتھ ناجائز تعلقات کا انکشاف ہوا۔ ملزم کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا گیا ہے۔

سی او نیا آباد نتیش پرتاپ نے بتایا کہ پوچھ گچھ کے دوران ملزم کے والد سبھاش نے قتل کا اعتراف کر لیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے اپنی بہو کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے جس کی وجہ سے اس نے قتل کیا۔ اس نے 12 نومبر کی دوپہر کو پلاٹ تیار کیا۔ تقریباً 2 بجے، سوربھ کھیت میں کام کر رہا تھا۔ اس دوران اس نے اپنے بیٹے سوربھ کو گنے کے کھیت میں بلایا۔ اس نے پہلے .315 بور کے پستول سے فائر کیا، لیکن بیٹے نے گولی کو ٹال دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے پر بیلچے سے حملہ کیا، اس کے سر پر کئی وار کئے۔ اسے بے ہوش کرنے کے بعد وہ فرار ہو گیا۔

پولیس کو مطلع کیا: 14 نومبر کو، وہ تھانے گیا اور اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی، مکمل ڈرامہ کے ساتھ۔ 15 نومبر کو سبھاش نے آنسو بہاتے ہوئے بتایا کہ سوربھ کی لاش کھیت میں پڑی ہے اور شاید اس پر کسی جنگلی جانور نے حملہ کیا ہے۔ پولیس نے تکنیکی جانچ، بیانات اور جائے وقوعہ کی بنیاد پر پورے معاملے کی تفتیش کی۔

سی او نیا آباد نتیش پرتاپ نے بتایا کہ جب ملزم باپ سے سختی سے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ ٹوٹ گیا اور اس نے اپنے بیٹے کو قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ تحقیقات میں اب انکشاف ہوا ہے کہ سسر کے اپنی بہو کے ساتھ ناجائز تعلقات قتل کی وجہ تھے۔ پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ملزم کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس نے قتل کے لئے استعمال کیا گیا اسلحہ بھی برآمد کر لیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

"میری عزت کا کیا ہوگا؟" دولہے کا راستہ روک کر بولی گرل فرینڈ، شادی کی بارات میں ہنگامہ

بدایوں میں سائی مندر کے پجاری کا گلا دبا کر قتل، پجاری کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے پائے گئے

دیور کی شادی سے قبل بھابھی کی خودکشی، خاتون نے دو بیٹیوں کو بھی مار دیا، شادی کے گھر میں مچا کہرام

TAGGED:

BIJNOR CRIME NEWS
RELATIONSHIP WITH DAUGHTER IN LAW
FATHER MURDER HIS SON
CRIME IN UP BIJNOR
BIJNOR FATHER KILLED SON

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.