مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کا راہل گاندھی کیس میں کارتکیہ چوہان کو نوٹس
الزام لگایا گیاکہ راہل گاندھی نے 29 اکتوبر 2018 کو جھابوا میں انتخابی جلسے کے دوران ان کے خلاف غلط اور ہتک آمیز بیانات دیے۔
Published : April 11, 2026 at 8:23 PM IST
جبلپور : مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے ایک اہم قانونی معاملے میں مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کے بیٹے کارتکیہ سنگھ چوہان کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ یہ کیس لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کے دوران سامنے آیا۔ یہ معاملہ ایک فوجداری ہتک عزت کے کیس سے متعلق ہے، جو کارتکیہ سنگھ چوہان نے بھوپال کی ایم پی-ایم ایل اے عدالت میں دائر کیا تھا۔
درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ راہل گاندھی نے 29 اکتوبر 2018 کو جھابوا میں ایک انتخابی جلسے کے دوران ان کے خلاف غلط اور ہتک آمیز بیانات دیے۔ شکایت کے مطابق راہل گاندھی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کارتکیہ چوہان کا نام پاناما پیپرز اسکینڈل میں آیا ہے، جو کہ درخواست گزار کے مطابق جھوٹا اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش تھی۔
اس کیس میں خصوصی عدالت نے دسمبر 2024 میں تعزیرات ہند کی دفعات 499 اور 500 کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے راہل گاندھی کو طلب کیا تھا۔ اس کے خلاف راہل گاندھی نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر کے سمن کو چیلنج کیا۔ سماعت کے دوران جسٹس پرمود کمار اگروال کی بنچ نے ریمارکس دیے کہ کسی بھی حکم سے قبل مدعی کا موقف سننا ضروری ہے، جس کے بعد کارتکیہ چوہان کو نوٹس جاری کیا گیا۔
دورانِ سماعت یہ بھی انکشاف ہوا کہ ہائی کورٹ کے پاس مئی 2025 کے بعد کی ایم پی-ایم ایل اے عدالت کی کچھ کارروائیوں کا ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اس پر عدالت نے درخواست گزار کو ہدایت دی کہ وہ متعلقہ تمام دستاویزات فراہم کرے تاکہ مقدمے کی مکمل صورتِ حال واضح ہو سکے۔ کیس کی مزید سماعت آئندہ تاریخ پر کی جائے گی، جبکہ فریقین کو اپنے اپنے دلائل پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔