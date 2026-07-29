مولانا علی جوہر یونیورسٹی کو بڑی راحت: کمشنر کے عبوری حکم کے بعد کارروائی پر روک برقرار، الہ آباد ہائیکورٹ کا مداخلت سے انکار

مولانا علی جوہر یونیورسٹی کو بڑی راحت: کمشنر کے عبوری حکم کے بعد کارروائی پر روک برقرار، الہ آباد ہائیکورٹ کا مداخلت سے انکار
درخواست گزار کے وکیل نے بتایاکہ ڈویژنل کمشنر کی عدالت نے یونیورسٹی کی 38 عمارتوں کو منہدم کرنے کے حکم پر عبوری روک لگادی ہے۔
Published : July 29, 2026 at 5:00 PM IST
پریاگ راج : الہ آباد ہائی کورٹ نے بدھ کے روز سماج وادی پارٹی کے سینئر رہنما اعظم خان کی قائم کردہ مولانا علی جوہر ٹرسٹ کی جانب سے دائر درخواست کو نمٹا دیا۔ عدالت نے کہا کہ چونکہ مرادآباد ڈویژنل کمشنر پہلے ہی یونیورسٹی کی عمارتوں کے انہدام پر عبوری روک لگا چکے ہیں، اس لیے اس مرحلے پر ہائی کورٹ کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔
جسٹس مہیش چندر تریپاٹھی اور جسٹس کنال روی سنگھ پر مشتمل بنچ کے سامنے سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ ڈویژنل کمشنر کی عدالت نے یونیورسٹی کی 38 عمارتوں کو منہدم کرنے کے حکم پر عبوری روک لگا دی ہے۔ اس کے بعد ہائی کورٹ نے بھی یہی موقف اختیار کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔
واضح رہے کہ رامپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے گزشتہ 15 جولائی کو علی جوہر یونیورسٹی انتظامیہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 40 میں سے 38 عمارتیں 15 دن کے اندر منہدم کرنے کا حکم دیا تھا۔ اتھارٹی کا دعویٰ تھا کہ یہ عمارتیں منظور شدہ نقشوں کے بغیر تعمیر کی گئی ہیں۔
یہ حکم اتر پردیش اربن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ 1973 کی دفعہ 27(1) کے تحت جاری کیا گیا تھا، جس کی آخری تاریخ 30 جولائی مقرر کی گئی تھی۔ انہدامی حکم کے خلاف یونیورسٹی کے طلبا، اساتذہ اور دیگر افراد مسلسل دھرنا دے رہے تھے۔ تاہم مرادآباد ڈویژنل کمشنر کی جانب سے عبوری راحت ملنے کے بعد طلبہ نے اپنا احتجاج عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔
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اب اس معاملے کی آئندہ سماعت 3 اگست کو مرادآباد ڈویژنل کمشنر کی عدالت میں ہوگی، جہاں دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔