یو پی میں ایک اور بی ایل او کی موت
واقعہ ہاتھرس کے علاقے سکندر راؤ میں پیش آیا،اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ کام کے دباؤ سے پریشان تھے
Published : December 2, 2025 at 5:16 PM IST
ہاتھرس: اتر پردیش کے ہاتھرس میں ایک بی ایل او چائے پیتے ہوئے اچانک گر گیا۔ وہ اٹھنے سے قاصر تھا۔ جب اس کے اہل خانہ اسے اسپتال لے جا رہے تھے، راستے میں ہی موت ہو گئی۔ اہل خانہ کے مطابق بی ایل او کام کے دباؤ کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار تھا۔ ضلع مجسٹریٹ سمیت کئی عہدیداروں نے لواحقین سے تعزیت کی۔
کمل کانت شرما (40) سالہ ولد دیویندر کمار شرما ساکن برہمن پوری سکندر راؤ کے نوالی لال پور انٹیگریٹڈ اسکول میں اسسٹنٹ ٹیچر کے طور پر تعینات تھے۔ وہ بطور بی ایل او بھی کام کر رہے تھے۔ اہل خانہ کے مطابق وہ منگل کی صبح ساڑھے سات بجے کے قریب چائے پی رہے تھے۔
کمل کانت کے بیٹے ونائک نے بتایا کہ اس کے والد گھر کی پہلی منزل پر کام کرتے تھے۔ وہ صبح چائے پینے آئے تھے۔ ان کی ماں اپنی نانی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ان کی دادی نے چائے بنائی تھی۔ چائے پیتے ہوئے والد کو اچانک چکر آیا اور وہ گر پڑے۔
گھر والے علاج کے لیے جلدی سے علی گڑھ لے جارہے تھے۔ اس دوران ان کی موت ہو گئی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ضلع مجسٹریٹ اتل وتس اور پولیس سپرنٹنڈنٹ سمیت کئی افسران بی ایل او کے گھر پہنچے۔ انہوں نے گھر والوں سے بات چیت کیا اور انہیں تسلی بھی دی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔
ڈی ایم اور ایس پی بی ایل او کے گھر پہنچے: ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اتل وتس نے کہا کہ بی ایل او کی موت بدقسمتی تھی۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے موت کی اصل وجہ سامنے آئے گی۔ ہمیں صبح 10:45 پر اطلاع ملی۔ ہماری ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔ کنبہ والوں نے بتایا کہ کمل کانت کو آج صبح کچھ کمزوری محسوس ہوئی تھی۔
ڈی ایم نے کہا کہ اگر کسی سرکاری ملازم کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو ضلع انتظامیہ ایک خاندان کے طور پر کام کرتی ہے۔ ہم نے ایک دن کی تنخواہ کاٹ کر اہل خانہ کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ رقم چاروں بچوں کے نام ایک ایف ڈی میں جمع کرائی جائے گی۔ ڈی ایم نے بتایا کہ بی ایل او کے چار بچے ہیں جن میں سے تین اسکول جاتے ہیں۔ ان کی تفصیلات حاصل کر لی گئی ہیں۔
ڈی ایم نے کہا کہ جب تک بچے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ اخراجات برداشت کریں گے۔ وہ بی ایل او کی بیوی کو بھی نوکری دلانے کی کوشش کریں گے۔ اس کی بیوی گریجویٹ ہے۔ کمل کانت ایک اچھا ملازم تھا اور ان کا کام بہترین تھا۔ میں نے اسے چیک کیا ہے، اور دباؤ میں ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔
بہت سے بی ایل او اس سے پہلے مر چکے ہیں: چار بی ایل او خراب صحت کی وجہ سے مر چکے ہیں، اور کئی نے خودکشی بھی کر لی ہے۔ بریلی میں بی ایل او (بوتھ لیول آفیسر) سرویش کمار گنگوار کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہوگیا۔ وہ بیسک ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں پرائمری سکول ٹیچر تھے اور SIR کے ساتھ BLO کے فرائض بھی سرانجام دے رہے تھے۔ ان کے اہل خانہ نے الزام لگایا کہ کام کے دباؤ کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہوئی ہے۔