مسلم خوشنودی والے اے آئی ویڈیو معاملے میں ہریش راوت نے بی جے پی کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی
اتراکھنڈ کے سابق وزیراعلیٰ نے BJP کو سوشل میڈیا سے اے آئی ویڈیو حذف نہیں کرنے پر پولیس اور عدالتی کارروائی کی دھمکی دی تھی۔
By PTI
Published : December 24, 2025 at 9:04 AM IST
دہرادون: کانگریس کے سینئر لیڈر اور اتراکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ ہریش راوت نے سوشل میڈیا پر بی جے پی کی طرف سے ان کے خلاف چلائی جا رہی مبینہ غلط معلومات کی مہم کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔
راوت منگل کو اپنے حامیوں کے ساتھ نہرو کالونی پولیس اسٹیشن پہنچے اور ایک تحریری شکایت کے ساتھ ایک پین ڈرائیو اور دیگر ثبوت پولیس کو سونپے۔
ان ثبوتوں کی بنیاد پر انفارمیشن ٹیکنالوجی (ترمیمی) ایکٹ، 2008 کے متعلقہ سیکشن کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی۔
“डरेंगे नहीं, लड़ेंगे।”— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) December 23, 2025
4 घंटे लगे एक सीधी FIR दर्ज करने में! अपराधी बताए गए अज्ञात, जबकि नाम सामने थे। AI का दुरुपयोग कर मुझे पाकिस्तानी जासूस, देशद्रोही कहा गया। यह सिर्फ बदनामी नहीं, मेरी जान के लिए खतरा है। मैंने पुलिस को आगाह किया है—अब चुप नहीं बैठूंगा।
25 दिसंबर को भाजपा… pic.twitter.com/bJ5RXwFYOz
ایف آئی آر درج کرنے کے بعد ہریش راوت نے الزام لگایا کہ پولیس کو ان کی شکایت درج کرنے میں چار گھنٹے لگے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایک سابق وزیر اعلیٰ کو ایف آئی آر درج کرنے میں اتنا وقت لگتا ہے تو ایک عام آدمی کی حالت زار کا آسانی سے اندازا لگایا جا سکتا ہے۔
راوت نے کہا، "آخر کار، چار گھنٹے کے بعد، پولیس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ایف آئی آر درج کی۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے کیونکہ ہم نے بی جے پی کے صدر اور ان کے ساتھیوں پر، حقائق کے ثبوت کے ساتھ، ہماری اور ہماری پارٹی کی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے اے آئی کا غلط استعمال کرنے اور ایک مخصوص کمیونٹی کو نشانہ بنا کر سماجی ہم آہنگی کو خراب کرنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ ذرا سوچئے کہ اگر پولیس کو ایک سابق وزیر اعلیٰ کی ایف آئی آر درج کرنے میں اتنا وقت لگتا ہے تو اس ریاست میں ایک عام آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایف آئی آر کے اندراج کے بعد پولیس ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لائے گی۔
साइबर क्राइम व STF के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से भेंट कर उन्हें मुझे पाकिस्तानी जासूस बनाए जाने आदि AI जेनरेटेड वीडियो के खिलाफ दर्ज FIR पर कानून के तहत उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। pic.twitter.com/Q6F6iQmS4E— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) December 23, 2025
بعد میں راوت نے ایف آئی آر کی ایک کاپی دہرادون کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) اور اسپیشل ٹاسک فورس کے ایس ایس پی کو بھی سونپی۔ راوت نے یہ بھی کہا کہ وہ بدھ کو اپنی شکایت کے ساتھ دہرادون کے ضلع مجسٹریٹ اور ریاستی الیکشن افسر سے ملاقات کریں گے۔
حال ہی میں، بی جے پی کے آفیشل سوشل میڈیا پیج پر اے آئی سے تیار کردہ ایک ریل اپ لوڈ کی گئی تھی، جس میں ہریش راوت کو مسلم کمیونٹی کو خوش کرنے والا بتایا گیا تھا۔
सत्ता के लालच में अंधी कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ अपनी कुर्सी देखी है, चाहे उसके लिए देवभूमि की पवित्रता को दांव पर ही क्यों न लगाना पड़े! वोटबैंक के लालच में कांग्रेस ने पहाड़ की डेमोग्राफी ही बदल कर रख दी थी, पर अब और नहीं! भाजपा सरकार में एक-एक अवैध घुसपैठिए का हिसाब होगा और… pic.twitter.com/ue9wcIBhXh— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) December 18, 2025
اے آئی ویڈیو میں سابق وزیراعلیٰ ہریش راوت کو یہ کہتے ہوئے دیکھا گیا ہے، "مسلم شرنم گچھامی،" "مزار شرنم گچھامی،" "لو جہاد شرنم گچھامی۔" اس کے بعد کی تصاویر میں ایک درگاہ کی تعمیر کو دکھایا گیا ہے اور کچھ لوگ مسکراتے ہوئے اور 'دیو بھومی' (دیوتاؤں کی سرزمین) کو درگاہوں کی سرزمین میں تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آگے "حقیقت کے لیے جاگو" پڑھنے والا کیپشن نظر آتا ہے۔ ریل کے اختتام پر وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی پولیس فورس اور بلڈوزر کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پس منظر میں بلڈوزر-بلڈوزر کا ماحول دکھائی دیتا ہے۔
راوت نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اے آئی سے تیار کردہ ایک اور ویڈیو "جعلی" بی جے پی پلیٹ فارم سے اپ لوڈ کی گئی تھی، جس میں انہیں جاسوسی میں مصروف ایک "غدار پاکستانی ایجنٹ" کے طور پر دکھایا گیا تھا۔ تاہم، بی جے پی نے اس ویڈیو سے کسی بھی تعلق سے انکار کیا ہے۔
