ہرین پانڈیا قتل کیس: ہائی کورٹ کا حکومت کو چھ ماہ کے اندر مجرم کی رحم کی درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم
عدالت نے ریاستی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ درخواست پر قانون کے مطابق غور کرے اور چھ ماہ کے اندر مناسب فیصلہ کرے۔
Published : June 25, 2026 at 3:31 PM IST
احمد آباد، گجرات: گجرات ہائی کورٹ نے مجرم اور شارپ شوٹر محمد اصغر علی کی رحم کی درخواست سے متعلق ریاستی حکومت کو اہم ہدایات جاری کی ہیں۔ اصغر علی ریاست کے سابق وزیر داخلہ ہرین پانڈیا کے قتل کیس میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ عدالت نے ریاستی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ درخواست پر قانون کے مطابق غور کرے اور چھ ماہ کے اندر مناسب فیصلہ کرے۔
درخواست گزار اصغر علی کی نمائندگی کرنے والے وکیل ہیمنت راول نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ان کے موکل نے 14 سال سے زیادہ جیل میں گزارے ہیں اور ان کا طرز عمل تسلی بخش رہا ہے۔ رحم اور جلد رہائی کے لیے ریاستی حکومت کے پاس درخواست دائر کی گئی تھی، لیکن طویل عرصے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے ہائی کورٹ میں عرضی دائر کرنی پڑی۔
حکومت نے عدالت کو بتایا کہ درخواست فی الحال زیر غور ہے اور مشاورتی کمیٹی کی رائے حاصل کر لی گئی ہے۔ معاملہ جلد متعلقہ حکام کو پیش کیا جائے گا۔ گجرات کے سابق وزیر داخلہ ہرین پانڈیا کو 26 مارچ 2003 کو احمد آباد میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تفتیش کے دوران سی بی آئی نے دعویٰ کیا کہ یہ قتل 2002 کے گودھرا واقعہ کے بعد ہوئے فرقہ وارانہ فسادات کے بدلے میں کیا گیا تھا۔
محمد اصغر علی سمیت 18 ملزمان کے خلاف آئی پی سی اور پوٹا کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے۔ 2007 میں سی بی آئی عدالت نے 12 ملزمین کو قصوروار ٹھہرایا اور سزا سنائی۔ اس کے بعد 2011 میں گجرات ہائی کورٹ نے قتل کیس کے تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ تاہم، 2019 میں، سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے، تمام 12 ملزمان کو دوبارہ سزا سنائی، اور انہیں عمر قید کی سزا سنانے کے لیے ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا۔
موجودہ معاملے میں، ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت سے واضح طور پر کہا ہے کہ معافی کی درخواست کو غیر معینہ مدت کے لیے زیر التوا نہیں رکھا جا سکتا اور قانون کے مطابق چھ ماہ کے اندر اس کا فیصلہ کیا جانا چاہیے۔
وکیل ہیمنت راول نے بتایا کہ درخواست گزار نے قانون کے مطابق معافی کی درخواست دائر کی لیکن طویل تاخیر کے بعد اس نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ ہائی کورٹ نے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ درخواست گزار کے قانونی حقوق کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک مقررہ وقت کے اندر فیصلہ کرے۔