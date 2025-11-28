بہار کی عدالت نے 10 سالہ بیٹی کو قتل کرنے والی خاتون کو پھانسی کی سزا سنائی
بہار کی عدالت نے ایک 35 سالہ خاتون کو اپنی ہی 10 سالہ بیٹی کے قتل کا قصوروار پائے جانے پر اسے سزائے موت سنائی۔
Published : November 28, 2025 at 2:54 PM IST
ارریہ (بہار): دو سال قبل نابالغ بچی کے لرزہ خیز قتل کے معاملے میں ارریہ کی مقامی عدالت نے اس کی ماں پونم دیوی (35) کو سزائے موت سناتے ہوئے قرار دیا ہے کہ ’’ملزمہ کو پھانسی دے کر موت تک لٹکایا جائے‘‘۔ یہ فیصلہ سیشنز ٹرائل 582/2023 کے تحت سنایا گیا جو نارپت گنج تھانہ کیس نمبر 380/2023 سے متعلق تھا۔
استغاثہ کے مطابق ملزمہ پر تعزیراتِ ہند کی دفعات 302، 201، 120بی اور 328 کے تحت فردِ جرم عائد کیا گیا۔ عدالت نے دفعہ 302 کے تحت سزائے موت، جب کہ دفعہ 328 کے تحت 7 سال قید اور 50 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا۔ اس کے علاوہ دفعات 201/120بی کے تحت 5 سال قید اور 10 ہزار روپے جرمانہ بھی سنایا گیا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں 18 ماہ اضافی سزا دی جائے گی۔
اسسٹنٹ پبلک پراسیکوٹر پربھا کماری نے بتایا کہ کیس کی سماعت تیز رفتار ٹرائل کے تحت ہوئی۔ انہوں نے قتل کا پس منظر بیان کرتے ہوئے بتایا کہ 10 جولائی 2023 کو بچی نے اپنی ماں کو ایک نامحرم مرد کے ساتھ قابلِ اعتراض حالت میں دیکھ لیا تھا۔ ماں کو خدشہ تھا کہ اس کا راز شوہر کے علم میں آجائے گا، جو پنجاب میں مزدوری کرتا تھا۔
ملزمہ نے پہلے بچی کے کھانے میں کیڑے مار دوا ملائی، اور جب وہ نیم بے ہوش ہوگئی تو اسے پیٹ، گلے اور سر پر کئی وار کرکے قتل کردیا۔ بعد ازاں اس نے لاش کو مکئی کے ڈھیر میں چھپا کر ’’اغوا‘‘ کا ڈرامہ رچایا، لیکن پولیس اور رشتہ داروں کی تلاش کے بعد لاش برآمد ہو گئی۔
پوسٹ مارٹم میں گہرے زخم اور زہر کی موجودگی کی تصدیق ہوئی تھی۔ 2024 میں چارج شیٹ داخل ہونے کے بعد مقدمے کی کارروائی مکمل ہوئی اور عدالت نے خاتون کو جرم ثابت ہونے پر سزائے موت سنادی۔