آسام میں بی جے پی کے امیدوار کے گھر سے دستی بم برآمد، پولیس کر رہی ہے تحقیقات
سروپاتھر حلقہ کے MLA اور بی جے پی اتحاد کے موجودہ امیدوار کی رہائش گاہ پر گرینیڈ کیسے آیا اس پر کافی ہلچل مچی ہے۔
Published : April 6, 2026 at 5:14 PM IST
سروپتھر (آسام): گولاگھاٹ ضلع کے سروپتھر حلقہ کے بی جے پی امیدوار بسواجیت پھوکن کے گھر پر گرینیڈ پھینکا گیا۔ الزام ہے کہ پیر کی صبح ایک نامعلوم بدمعاش نے امیدوار کی چانگ پل رہائش گاہ پر گرینیڈ پھینکا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی گولا گھاٹ ضلع پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور معاملے کی جانچ شروع کردی۔ رہائش گاہ سے دستی بم برآمد ہوا۔
سروپاتھر حلقہ کے ایم ایل اے اور بی جے پی اتحاد کے موجودہ امیدوار کی رہائش گاہ پر گرینیڈ کس نے پھینکا؟ اس کی وجہ سے کافی ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ یہ سوال بھی ہے کہ کیا دستی بم پھٹنے کی صلاحیت رکھتا تھا؟ پولیس کے اعلیٰ حکام اور بم ماہرین کی ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچ گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تمام حقائق تفتیش کے بعد ہی سامنے آئیں گے۔
گرینیڈ کا سیفٹی پن نہیں ملا
گولا گھاٹ کے ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (اے ایس پی) جان داس نے کہا، "گرینیڈ کا سیفٹی پن نہیں ملا ہے۔ بم ماہرین کی ایک ٹیم پہنچ رہی ہے۔ صرف وہی تفصیلات فراہم کر سکیں گے۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی بھی جانچ کی جا رہی ہے۔"
پہلے رہائش گاہ کے قریب دو دستی بم ملے تھے
ایک مقامی تنظیم کے رہنما نے کہا، "ہم گھر کے پچھواڑے میں کام کر رہے تھے اور ایک کالی چیز دیکھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے شک ہوا کہ یہ کوئی دستی بم ہے۔ میں نے فوری طور پر اس کی تصویر موجودہ ایم ایل اے کو بھیجی، انہوں نے کہا کہ یہ ایک دستی بم ہے اور اسے علاقے سے دور لے جانے کو کہا"۔ سروپتھر میں اس طرح کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ 2025 میں یوم جمہوریہ کی شام کو سروپاتھر میں ان کی زیر تعمیر رہائش گاہ کے قریب دو دستی بم ملے تھے۔