ہمیر پور لو جہاد کیس: محکمۂ جنگلات نے آرا مل ضبط کر لی، پولیس پر فائرنگ کے الزام میں ایف آئی آر درج

بھاروا سمر پور کیس میں ملزم کے اہل خانہ اور ساتھیوں کے خلاف پولیس نے کریک ڈاؤن کرکے کارروائی کی۔

حمیر پور لو جہاد کیس میں ملزم کے اہل خانہ نے پکڑا (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 17, 2026 at 10:03 AM IST

3 Min Read
ہمیرپور، اترپردیش: بھروا سمر پور ضلع میں ایک نابالغ سے مبینہ طور پر لو جہاد اور فحش ویڈیو معاملے میں پولیس کی کارروائی پھر سامنے آئی ہے۔ مرکزی ملزم کی گرفتاری کے بعد انتظامی اور قانونی دباؤ اس کے اہل خانہ اور ساتھیوں تک پہنچتا دکھائی دے رہا ہے۔

آرا مل ضبط

جمعہ کو محکمۂ جنگلات کی ایک ٹیم نے مرکزی ملزم کے خاندان کے ذریعہ چلائی جانے والی آرا مل پر چھاپہ مارا۔ جائے وقوعہ سے ممنوعہ نیم کی لکڑی برآمد کر لی گئی۔ انچارج فاریسٹ رینج آفیسر جتیندر پرتاپ سنگھ کے مطابق پچکھورا خورد علاقے میں آری مل سے تقریباً 80 کوئنٹل ممنوعہ لکڑی برآمد کی گئی۔ درست ریکارڈ اور اسٹاک رجسٹر پیش کرنے میں ناکامی پر مشین اور لکڑی قبضے میں لے لی گئی۔ اس آپریشن کے دوران فاریسٹ انسپکٹر امت کمار، فاریسٹ گارڈ اشتیاق خان، انوپ کمار، بھگوان دین اور رام گوپال پال موجود تھے۔

پولیس پر حملہ کرنے کا مقدمہ درج

اسٹیشن ہاؤس آفیسر انوپ سنگھ کی شکایت کی بنیاد پر مرکزی ملزم کے خلاف پولیس پر حملہ کرنے کا مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق دیوگاؤں روڈ پر گرفتاری کے دوران ملزم نے غیر قانونی پستول برآمد ہونے پر فائرنگ کی۔ جوابی کارروائی میں ملزم کی ٹانگ میں گولی لگی، جائے وقوعہ سے 315 بور کا پستول اور کارتوس برآمد ہوئے۔

دریں اثنا، سمر پور واقعہ کے بعد وشو ہندو پریشد (وی ایچ پی) اور دیگر تنظیموں نے موداہا میں سوشل میڈیا پر ہندو تنظیموں کے خلاف مبینہ قابل اعتراض تبصروں کے سلسلے میں ایس ڈی ایم کو ایک میمورنڈم پیش کیا۔ تنظیموں نے ملزم نوجوان کے خلاف سخت کارروائی، اس کے نیٹ ورک اور ساتھیوں کی تحقیقات اور اس کی سوشل میڈیا سرگرمیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ایکشن نہ لینے کی صورت میں احتجاج کا انتباہ بھی دیا۔

کیا تھا معاملہ

واضح رہے کہ حال ہی میں ضلع کے بھروا سمر پور تھانہ اور قصبہ میں ایک معاملہ سامنے آیا جہاں مبینہ طور پر ایک نابالغ لڑکی کو اس کا مذہب چھپا کر محبت کا لالچ دیا گیا، مذہب تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور جب اس نے انکار کیا تو سوشل میڈیا پر ایک فحش ویڈیو گردش کر دی گئی۔ اس واقعے کے بعد ہندو تنظیموں نے اپنے احتجاج میں شدت پیدا کردی۔ پولیس نے اس معاملے میں مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

