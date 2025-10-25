جیتن رام مانجھی نے گیارہ رہنماؤں کو چھ سال کے لیے پارٹی سے نکال دیا
ہندوستانی عوام مورچہ (ایچ اے ایم) نے مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے 11 رہنماؤں کو چھ سال کے لیے پارٹی سے نکال دیا ہے۔
گیا: بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے درمیان جیتن رام مانجھی کی ہندوستانی عوام مورچہ (HAM) میں زبردست ہلچل مچ گئی ہے۔ ہندوستانی عوام مورچہ نے 11 اہم رہنماؤں کو چھ سال کے لیے پارٹی سے نکال دیا ہے۔
گیارہ اہم رہنماؤں کو چھ سال کے لیے نکال دیا گیا
ایچ اے ایم کے قومی جنرل سکریٹری راجیش کمار پانڈے کی طرف سے اس سلسلے میں ایک پریس ریلیز جاری کی گئی۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ پارٹی کے قومی صدر کی ہدایات کے مطابق یہ سبھی رہنما پارٹی پالیسیوں کے خلاف کام کرتے ہوئے پائے گئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں چھ سال کے لیے پارٹی کی بنیادی رکنیت سمیت تمام عہدوں سے نکالا جاتا ہے۔
نکالے گئے افراد
ایچ اے ایم پارٹی کے قومی جنرل سکریٹری راجیش کمار پانڈے کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں نکالے گئے تمام رہنماؤں کے ناموں کا انکشاف کیا گیا ہے۔ نکالے گئے لیڈروں میں پارٹی آرگنائزیشن انچارج راجیش رنجن، نیشنل سکریٹری رتیش کمار عرف چنو شرما اور نیشنل سکریٹری شراون بھویا شامل ہیں۔
پارٹی کے ترجمان بھی نکالے گئے
قومی سکریٹری اور ترجمان نند لال مانجھی کو بھی پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ ریاستی جنرل سکریٹری چندن ٹھاکر، ریاستی ترجمان شیلیش مشرا، کوآپریٹیو سیل کے ریاستی صدر شیوکمار رام، ضلع صدر پورنیہ راجندر یادو، ضلع صدر مظفر پور بیجو یادو، منجو سردار، اور بی کے سنگھ بھی نکالے جانے والوں کی فہرست میں شامل ہیں۔
"کئی رہنما پارٹی پالیسیوں کے خلاف کاموں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ ایچ اے ایم کے قومی صدر کی ہدایت کے مطابق، ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اور سبھی کو بنیادی رکنیت اور عہدوں سے چھ سال کے لیے نکال دیا گیا ہے۔" -راجیش کمار پانڈے، قومی جنرل سکریٹری، ہندوستانی عوام مورچہ (سیکولر)
نظم و ضبط کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث
قومی جنرل سکریٹری راجیش کمار پانڈے نے ریلیز میں لکھا کہ پارٹی کی پالیسیوں اور نظم و ضبط کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث پائے جانے والے تمام افراد کو پارٹی کے تمام عہدوں اور بنیادی رکنیت سے چھ سال کے لیے فارغ کیا جا رہا ہے۔
پارٹی کے اندر ڈسپلن کو سخت کرنے کیلئے کارروائی
اس فیصلے کو آنے والے اسمبلی انتخابات سے قبل پارٹی کے اندر ڈسپلن کو سخت کرنے کی طرف ایک بڑا قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ نکالے گئے رہنماؤں میں کئی ایسے بھی ہیں جو طویل عرصے سے تنظیم میں سرگرم تھے۔
پارٹی قیادت نے واضح کیا ہے کہ تنظیم میں بد نظمی یا گروپ بندی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ کارروائی ہندوستانی عوام مورچہ (سیکولر) کے اندر جاری سیاسی سرگرمیوں کو ایک نیا رخ دے سکتی ہے۔
