حج 2026: 1.25 لاکھ عازمین سعودی عرب جائیں گے، ڈیجیٹل اور اے آئی سہولیات کی فراہمی کا اعلان
یوپی حکومت کے اقلیتی اور حج وزیر دانش آزاد انصاری، جو سعودی عرب سے واپس آئے ہیں، نے تیاریوں کے بارے میں جانکاری شیئر کی۔
Published : January 24, 2026 at 1:27 PM IST
بلیا: یوپی حکومت کے اقلیتی امور اور حج کے وزیر اور سعودی عرب سے واپس آنے والے پانچ رکنی ہندوستانی حکومت کے وفد کے سربراہ دانش آزاد انصاری نے 2026 کے حج کی تیاریوں، سہولیات اور انتظامات کے بارے میں میڈیا کے ساتھ معلومات شیئر کیں۔ وزیر حج کے مطابق اس سال کا حج ایک مختلف شکل اختیار کرے گا۔ جس میں عازمین کو خصوصی اور ہائی ٹیک سہولیات دی جائیں گی۔
وزیر حج دانش آزاد انصاری کا کہنا ہے کہ 2026 کا حج مکمل طور پر ڈیجیٹل اور AI سے چلنے والے نظام کے ذریعے کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں، ہندوستانی حکومت عازمین حج کو ڈیجیٹل اور AI سے چلنے والی سمارٹ واچز فراہم کر رہی ہے۔ ان گھڑیوں پر موجود ایمرجنسی بٹن حاجیوں کے گم ہونے یا بے ہوش ہونے کی صورت میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ مزید برآں، ہندوستانی حکومت، وزارت خارجہ اور مرکزی وزراء حج کے لیے بہتر ماحول پیدا کرنے کے لیے سعودی حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔
وزیر حج نے کہا کہ دنیا بھر سے تقریباً 20 لاکھ عازمین حج سعودی عرب پہنچیں گے۔ ان میں سے 125,000 ہندوستان سے ہوں گے۔ پانچ رکنی ہندوستانی وفد قبل ازیں سعودی عرب سے حج کی زمینی رپورٹ کے ساتھ واپس آیا تھا۔ وفد نے سعودی عرب میں تیاریوں اور ہندوستانی عازمین کی سہولیات اور ضروریات کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔