لکھنؤ سے حج پروازیں دوبارہ شروع، 427 عازمین کو لے کر ہوائی جہاز سعودی عرب کے لیے روانہ
اقلیتی امور کے وزیر اوم پرکاش راج بھر اور ریاستی وزیر دانش آزاد انصاری نے عازمین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔
Published : April 22, 2026 at 10:09 PM IST
لکھنؤ: اترپردیش سے 2026 کے سفر حج کا آغاز ہو گیا ہے۔ بدھ کو سروجنی نگر کے حج ہاؤس سے 427 عازمین کی پہلی کھیپ مقدس سفر کے لیے روانہ ہوئی۔ تمام 427 عازمین چوہدری چرن سنگھ بین الاقوامی ہوائی اڈے سے سعودی عرب کے لیے پرواز میں سوار ہوئے۔ اقلیتی بہبود کے کابینہ وزیر اوم پرکاش راج بھر اور ریاستی وزیر دانش آزاد انصاری نے یاتریوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس سال اتر پردیش سے کل 17,000 لوگوں نے حج کے لیے رجسٹریشن کرایا ہے۔
طبی سہولیات پر خصوصی زور
اس موقع پر وزیر مملکت دانش آزاد انصاری نے کہا کہ حکومت کی ترجیح اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ عازمین حج کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال شدید گرمی کے پیش نظر لکھنؤ حج ہاؤس سے مکہ اور مدینہ تک صحت خدمات کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ میڈیکل ٹیمیں، ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف عازمین کے ساتھ ہو گا تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوری علاج کو یقینی بنایا جا سکے۔
16 سال کا انتظار ختم
حج پر جانے والوں کے چہرے جہاں خوشی سے لبریز تھے وہیں اس مقدس سفر کے پیچھے جدوجہد بھی عیاں تھی۔ گونڈہ سے تعلق رکھنے والے ایک عازم نے بتایا کہ وہ گزشتہ 16 سالوں سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں پاسپورٹ کے مسائل اور دیگر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن آج ان کا خواب بالآخر پورا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملک کی ترقی اور امن کے لیے دعا کریں گے۔
ہر عازم کی اپنی کہانی
اورائی کے انصار انصاری کی کہانی بھی جدوجہد سے بھری پڑی ہے۔ انصار، جو ایک چھوٹی کرانے کی دکان سے اپنی روزی کماتے تھے، اس سال حج پر جانے کے قابل ہونے سے پہلے برسوں تک ایک ایک پیسہ بچاتے رہے۔ انہوں نے جذباتی انداز میں بتایا کہ ان کے ایک قریبی دوست نے بھی حج پر جانے کا ارادہ کیا تھا لیکن خاندانی وجوہات کی بنا پر وہ اس بار نہیں جا سکے۔ایسے وقت میں اللہ کے گھر بلایا جانا خوش قسمت سمجھتا ہوں۔
ادھر بستی کے حضرت علی، جنہوں نے ساری زندگی مستری کا کام کیا، اپنی زندگی کا سب سے بڑا سفر طے کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ محدود وسائل کے باوجود انہوں نے نہ صرف اپنے بچوں کو پڑھایا اور انہیں انجینئر بنایا بلکہ حج کے لیے پیسے بھی بچائے۔
کل 14 پروازیں چلائی جائیں گی
اس سال اتر پردیش سے کل 17,065 لوگوں نے حج کے لیے رجسٹریشن کرایا ہے۔ ان میں سے 684 عازمین لکھنؤ سے روانہ ہوں گے۔ تمام عازمین کو 22 اپریل سے 2 مئی کے درمیان کل 14 پروازوں کے ذریعے سعودی عرب بھیجا جائے گا۔ فی مسافر کی قیمت تقریباً 3.69 لاکھ روپئے ہے جس میں قربانی بھی شامل ہے۔