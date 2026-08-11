حج کمیٹی کا اعلان: سترہ اگست تک رقم جمع نہ کرنے پر حج سیٹ بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہو سکتی ہے منسوخ
حج زائرین فی کس 1,52,300 روپے کی پیشگی رقم 17 اگست تک جمع کرا سکتے ہیں۔
Published : August 11, 2026 at 4:33 PM IST
نئی دہلی/غازی آباد: حج کمیٹی آف انڈیا نے 2027 کے لیے منتخب زائرین کی جانب سے حج اخراجات کی پیشگی رقم (ایڈوانس رقم) جمع کرنے کی مدت میں توسیع کرتے ہوئے، مختصر مدت کے حج (شارٹ ڈیوریشن حج) کے لیے پہلے مرحلے میں منتخب تمام امیدواروں کو منظوری دے دی ہے۔ اب حج زائرین فی کس 1,52,300 روپے کی پیشگی رقم 17 اگست تک جمع کرا سکتے ہیں۔
دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی (Delhi State Haj Committee) کی چیئرپرسن کوثر جہاں نے حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے پیشگی رقم جمع کرنے کی مدت بڑھانے اور مختصر مدت کے حج کے لیے پہلے مرحلے میں منتخب تمام امیدواروں کو منظوری دینے کے فیصلے کو ایک قابلِ ستائش قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ان حج زائرین کے درمیان پیدا ہونے والی الجھن اور بے یقینی کی صورتحال کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔
پیشگی رقم جمع کرنے کی مدت میں مزید کوئی توسیع نہیں
حج زائرین کو ہر مرحلے میں ضروری خدمات فراہم کرنے کے حوالے سے دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکٹیو آفیسر (ایگزیکٹیو ڈائریکٹر) اشفاق احمد عارفی نے بتایا کہ دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی نے پہلے ہی تمام تیاریاں شروع کر دی ہیں اور اس سلسلے میں متعلقہ محکموں سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پیشگی رقم (ایڈوانس رقم) جمع کرنے کی مدت میں اب مزید کوئی توسیع نہیں کی جائے گی۔ 17 اگست تک رقم جمع نہ کرنے والے منتخب امیدواروں کی حج سیٹ بغیر کسی پیشگی اطلاع کے منسوخ کی جا سکتی ہے۔ حج زائرین مقررہ رقم حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پر آن لائن جمع کرا سکتے ہیں۔
اسٹیٹ بینک آف انڈیا یا یونین بینک آف انڈیا!
اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا (SBI) یا یونین بینک آف انڈیا کی کسی بھی شاخ میں، حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی گئی متعلقہ بینک کی مقررہ پے-اِن سلپ (Pay-in Slip) کے ذریعے اپنا بینک ریفرنس درج کروا کر رقم جمع کی جا سکتی ہے۔ رقم جمع کرنے کے بعد طبی معائنہ (میڈیکل چیک اپ)، ضروری دستاویزات جمع کرانے اور تربیتی پروگرام (ٹریننگ پروگرام) کے حوالے سے حج زائرین کو الگ سے مطلع کر دیا جائے گا۔
بغیر محرم خواتین کا زمرہ اور بیک لاگ زمرہ
حج سفر 2027 کے لیے دہلی ریاست کے کل 2706 حج درخواست گزاروں کا انتخاب ہوا ہے۔ منتخب 2706 حج زائرین میں 65 سال سے زیادہ عمر کے گروپ کے 440، 45 سال اور اس سے زیادہ عمر کی بغیر محرم خواتین کے زمرے (کیٹیگری) میں 34، بیک لاگ زمرے میں 81 اور عام زمرے (جنرل کیٹیگری) میں 2151 زائرین کا انتخاب کیا گیا ہے۔