حج 2026 کی تیاریاں؛ ریاستی وزیر دانش آزاد کا بہتر سہولیات پر زور
اتر پردیش ریاستی حج کمیٹی کے چیئرمین دانش آزاد انصاری نے عہدیداروں کو بہتر سہولیات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔
Published : February 19, 2026 at 7:16 AM IST
لکھنؤ: حج 2026 کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اتر پردیش ریاستی حج کمیٹی کی ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی۔ یہ میٹنگ سیکریٹریٹ کے باپو بھون آڈیٹوریم کی دوسری منزل پر منعقد ہوئی۔ میٹنگ کی صدارت یوگی حکومت کے ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود، مسلم وقف اور حج دانش آزاد انصاری نے کی۔
اجلاس میں کمیٹی کے ارکان افتخار حسین، جنید انصاری، کبن نواب، ولی محمد، قمر الدین جگنو، جاوید قمر، کامران خان، اعجاز احمد انصاری اور سید علی وارثی سمیت دیگر متعلقہ حکام موجود رہے۔
اتر پردیش اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین دانش آزاد انصاری نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ عازمین حج کو پچھلے برسوں کے مقابلے بہتر سہولیات فراہم کی جائیں اور تمام ضروری انتظامات کی وقت پر تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال حج 2026 کے لیے عازمین کو اپنی سہولت کے مطابق دو ماہ قبل اپنی پرواز کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔
فلائٹ شیڈول: لکھنؤ ہوائی اڈے سے عازمین حج کے لیے پروازیں 22 اپریل 2026 سے دو مئی 2026 تک چلیں گی۔ دہلی ہوائی اڈے سے پروازیں 18 اپریل 2026 سے 20 مئی 2026 تک چلیں گی۔
میڈیکل اسکریننگ اور ویکسینیشن: ریاست اترپردیش کے تمام اضلاع میں عازمین حج کے لیے میڈیکل اسکریننگ اور ویکسینیشن کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ وہ اضلاع جہاں کچھ عازمین رہ گئے ہیں وہ چیف میڈیکل آفیسر کے دفتر یا نامزد مرکز سے رابطہ کر کے اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
غازی آباد حج ہاؤس کا معائنہ: غازی آباد میں حج ہاؤس کا معائنہ کرنے کے لیے ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور وہ اپنی رپورٹ چیئرمین کو پیش کرے گی۔ حج ہاؤس میں عازمین کے لیے خیمے کا انتظام، ایئر کنڈیشنڈ بسیں اور ایئر کنڈیشنڈ رہائش فراہم کی جائے گی۔ ان انتظامات کے لیے کارروائی ای ٹینڈرنگ کے عمل کے ذریعے مکمل کی جائے گی۔
ای-آفس سسٹم نافذ: اتر پردیش اسٹیٹ حج کمیٹی میں ای-آفس سسٹم لاگو کیا گیا ہے۔ میٹنگ میں اس کے موثر آپریشن کے لیے ضروری ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور بہتر کنیکٹیویٹی کے لیے بجٹ کی تجویز پیش کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ میٹنگ میں حج 2026 کو منظم، شفاف اور آسان بنانے پر خصوصی زور دیا گیا۔
