ڈاکو دلہن نے 2 لاکھ روپے میں نوجوان سے شادی کی، پھر 2 گھنٹے بعد بائک پر فرار ہوگئی
گوالیار میں دلہن لٹیروں کا گروہ گرفتار،پولیس نےخاتون اورگینگ کے تین دیگرارکان سے پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے دولاکھ روپے میں شادی طےکی تھی۔
Published : January 23, 2026 at 4:57 PM IST
گوالیار: اترپردیش کے گوالیار میں ایک دلہن ڈاکو خاندان سے دو لاکھ روپے کا جھانسہ دے کر فرار ہو گیا۔ ایک خاندان نے دو لاکھ روپے دے کر نوجوان خاتون کی شادی اپنے ذہنی معذور بیٹے سے کرائی تھی۔ شکایت کے بعد پولیس نے گینگ کو گرفتار کرلیا۔
پولیس اب ان سے پوچھ گچھ کرکے پورے نیٹ ورک کی جانچ کر رہی ہے۔ انہیں امید ہیکہ مزید کیسز سامنے آئیں گے تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ ان افراد نے کس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔
دو لاکھ روپے میں معاہدہ کر کے شادی
معاملہ کوتوالی تھانہ علاقہ کا ہے۔ جھانسی روڈ پر رہنے والے مہیندر پراسار کا ایک ذہنی طور پر معذور بیٹا اشمیت پاراسر ہے جس کی وجہ سے اس کی شادی میں خاصی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مورینا کے رہنے والے بنٹی ڈھاکڈ نامی شخص نے پونم گوڑ کو مہندر پاراشر کے بیٹے سے رشتہ طے کیا۔ جب مہندر پاراشر راضی ہو گئے تو پونم کی شادی اشمیت پاراشر سے نوٹری کے ذریعے کر دی گئی۔
شادی کے نام پر لوٹ مار کرنے والا گروہ
شادی کے چند گھنٹے بعد ہی بنٹی دلہن کے ساتھ فرار ہو گیا۔ گوالیار کے ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، جئے راج کبیر نے کہا، "پولیس نے ایک ایسے گروہ کا پردہ فاش کیا ہے جو شادی کے نام پر لوگوں سے دھوکہ دہی کرتا ہے۔ مہیندر پراسار کے معاملے میں، گینگ کے ارکان نے شادی کرنے کے بعد دو لاکھ روپے لئے۔ تھوڑی دیر بعد، انہوں نے شکایت کنندہ کی کار کو ایک ہجوم کے درمیان بازار میں روکا اور نوجوان خاتون کے ساتھ فرار ہو گئے۔"
سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر گینگ گرفتار
ایک دکان میں نصب سی سی ٹی وی کیمرے نے ملزم کی لڑکی کو شادی کے بعد لے جانے کی ویڈیو ریکارڈ کر لی۔ اس کی بنیاد پر پولیس نے دلہن کو لوٹنے والے گروہ کا پردہ فاش کیا اور ملزم پونم، بنٹی اور اس کے دو ساتھیوں کو گرفتار کیا۔ پولیس اس کیس کے سلسلے میں پہلے ہی چار لوگوں کو گرفتار کر چکی ہے اور اب ان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ان کے پچھلے شکار کون تھے۔