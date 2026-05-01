گوالیار میں ایک شوہر نے بیچ سڑک پر اپنی بیوی پر حملہ کیا، پھر تین طلاق کہہ دیا
پولس نے گوالیار میں ایک خاتون پر سرِ عام حملہ اور تین طلاق کے سلسلے میں ایف آئی آر درج کی ہے۔
Published : May 1, 2026 at 8:10 AM IST
گوالیار، مدھیہ پردیش: شہر کے مہاراج پورہ علاقے میں ایک خاتون کے ساتھ اس کے شوہر نے سڑک کے بیچ میں مارپیٹ کی اور تین طلاق کا اعلان کر دیا۔ پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ یہ کیس تقریباً چار ماہ پرانا ہے۔ ایف آئی آر حال ہی میں درج کی گئی ہے۔ مہاراج پورہ تھانہ علاقہ میں رہنے والی ایک 24 سالہ خاتون نے اپنے شوہر اشمان خان پر اس کے ساتھ زیادتی اور تین طلاق دینے کا الزام لگایا ہے۔ مہاراج پورہ پولیس اسٹیشن میں تحریری شکایت درج کرائی گئی ہے۔
جوڑے کی شادی 11 ماہ قبل ہوئی تھی
مہاراج پورہ تھانہ علاقے کی بی ایس ایف کالونی میں کرائے کے مکان میں رہنے والی خاتون کی شادی آگرہ کے رہائشی اشمان خان سے 10 جون 2025 کو مسلم رسم و رواج کے مطابق ہوئی تھی۔ عورت کا الزام ہے، "شادی کے بعد سے ہی اس کا شوہر اسے مارتا رہا اور جھگڑے کے بعد اسے گھر سے باہر پھینک دیتا تھا۔ 17 دسمبر 2025 کی رات اس نے گوالیار کے ڈی ڈی نگر گیٹ پر اس کے ساتھ مار پیٹ کی اور تین طلاق دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، 'میں تمہیں مزید نہیں رکھوں گی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دینے کے لیے کچھ نہیں کرنا، طلاق دینے کے لیے کچھ نہیں کرنا۔' اب اور۔''
رشتہ بچانے کی امید میں، اس نے پہلے کوئی شکایت درج نہیں کرائی۔
دریں اثنا، متاثرہ کے جاننے والے ڈی ڈی نگر سے نکل رہے تھے اور اس واقعہ کو دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے اسے بی ایس ایف کالونی میں واقع اس کے گھر پر چھوڑ دیا۔ خاتون کے مطابق، "وہ ابھی تک رشتہ بچانے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے وہ پولیس کے پاس نہیں گئی۔ اسے امید تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کا شوہر اسے لینے یا فون کرنے نہیں آیا۔ اس کے بعد اس نے پولیس سے مدد مانگی۔"
پولیس متاثرہ کو قانونی مدد فراہم کرے گی
سی ایس پی رابن جین کا کہنا ہے کہ "متاثرہ کو قانونی مدد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ، ملزم کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ متاثرہ کی شکایت پر فوری کارروائی کرتے ہوئے، پولیس نے شوہر کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے اس کی تلاش شروع کر دی ہے۔ پروٹیکشن آف رائٹس آن میرج ایکٹ 2019 اور سیکشن 115(2) BNS کے سیکشن 4 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔"