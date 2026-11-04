گوہاٹی ہوٹل فائرنگ کا اہم ملزم گھنا کانتا گوگوئی پولیس مقابلے میں ہلاک
فرار ہونے کی کوشش کے دوران افسر کا ہتھیار چھیننے پر جوابی فائرنگ میں 5 افراد کے قتل کا مرکزی ملزم انجام کو پہنچ گیا۔
Published : November 4, 2026 at 1:53 PM IST
گوہاٹی: گوہاٹی کے ایک ہوٹل میں اندھا دھند فائرنگ کے دل دہلا دینے والے واقعے کا 34 سالہ اہم ملزم گھنا کانتا گوگوئی منگل کے روز مبینہ طور پر فرار ہونے کی کوشش کے دوران پولیس فائرنگ میں ہلاک ہو گیا۔ سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) پاپوری چیتیا کے مطابق، یہ پولیس مقابلہ گوری ساگر کے علاقے میں اس وقت پیش آیا جب ملزم کو ایک دوسرے مقدمے کے سلسلے میں شیو ساگر منتقل کیا جا رہا تھا۔ گوگوئی کو شیو ساگر پولیس نے 2024 کے ایک بینک فراڈ کیس میں منگل کے روز حراست میں لیا تھا، جس سے چند گھنٹے قبل ہی گوہاٹی کی ایک عدالت نے ہوٹل فائرنگ کیس میں اسے عدالتی تحویل میں بھیجا تھا۔
ایس ایس پی چیتیا نے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہاکہ ”وہ ایک تربیت یافتہ نشانہ باز تھا اور مختلف ہتھیاروں کے استعمال میں خاصا تجربہ رکھتا تھا۔ جب وہ قضائے حاجت کے لیے پولیس گاڑی سے نیچے اترا تو اس نے ہمارے تفتیشی افسر کا سروس ہتھیار چھیننے کی کوشش کی۔ اس دوران ملزم اور پولیس کے درمیان شدید ہاتھا پائی ہوئی جس میں ہمارا افسر بری طرح زخمی ہو گیا۔ افسر کی جان بچانے کی خاطر شیو ساگر صدر تھانے کے انچارج آفیسر کے پی ایس او (ذاتی حفاظتی گارڈ) کو اپنے دفاع میں گولی چلانی پڑی۔“ ایس ایس پی نے بتایا کہ گوگوئی کو گولی لگی جس کے بعد اسے فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔
دوسری جانب زخمی پولیس افسر کا علاج مقامی اسپتال میں جاری ہے۔ ایس ایس پی نے مزید کہاکہ ”گوگوئی ایک مجرمانہ ذہنیت کا حامل شخص تھا اور ہمارے افسران کی جان کے لیے شدید خطرہ بن گیا تھا۔ دفاع کی غرض سے پی ایس او کو مجبوراََ فائرنگ کرنی پڑی۔“ پولیس کے مطابق، ہاتھا پائی کے دوران تفتیشی افسر کی پستول سے بھی تین فائر ہوئے، تاہم خوش قسمتی سے کوئی گولی کسی کو نہیں لگی، البتہ ایک گولی پولیس کی گاڑی کو لگی۔ گوگوئی کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹر نے پی ٹی آئی کو بتایاکہ ”ملزم کے دل کے قریب گولی لگی تھی اور اسے مردہ حالت میں اسپتال لایا گیا تھا۔“ ایس ایس پی نے بینک فراڈ کیس کے حوالے سے بتایا کہ یہ مقدمہ پنجاب نیشنل بینک کے اس وقت کے مینیجر دیب برت بورا گوہین نے 2024 میں شیو ساگر پولیس اسٹیشن میں درج کرایا تھا۔ اس معاملے کی جانچ جاری تھی اور ملزم کی گرفتاری مطلوب تھی، جس کے بعد گزشتہ رات اسے تحویل میں لے کر شیو ساگر لایا جا رہا تھا۔
واضح رہے کہ گوگوئی پر الزام تھا کہ اس نے 26 اکتوبر 2026 کی رات گوہاٹی کے الوباری سروس ایریا میں واقع ’ہوٹل بلاس ان‘ میں فائرنگ کر کے پانچ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جبکہ ایک شخص زخمی ہوا تھا۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 65 سالہ بھودیو بھرالی، ان کی 58 سالہ بہن ہیلینا، ہیلینا کے 39 سالہ بیٹے دیبرشی کشیپ، 30 سالہ بہو رینیکا کشیپ اور خاندانی ملازم 48 سالہ نارائن داس کے طور پر ہوئی تھی، جبکہ فیملی کا ڈرائیور ستیندر پاٹھک شدید زخمی ہوا تھا۔ واقعے کے فوری بعد گوگوئی کو 32 بور کے لائسنس یافتہ پستول سمیت گرفتار کر لیا گیا تھا۔
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پولیس بیان کے مطابق، بھرالی خاندان نے 10 ستمبر 2025 کو ملزم کے ساتھ تقریباً 1.8 لاکھ روپے ماہانہ کرائے پر پانچ سالہ لیز کا معاہدہ کیا تھا۔ تاہم، ملزم کی جانب سے عمارت کی تزئین و آرائش کے بعد احاطے کے استعمال اور سہولیات کی فراہمی پر فریقین کے درمیان سنگین تنازع کھڑا ہو گیا۔ ان امور کو حل کرنے کے لیے 26 اکتوبر کو ہوٹل میں میٹنگ بلائی گئی تھی، لیکن بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی تلخ کلامی ہاتھا پائی میں بدل گئی اور گوگوئی نے اندھا دھند گولیاں چلا کر چھ افراد کو نشانہ بنا ڈالا۔ واردات کی تحقیقات کے لیے آسام پولیس نے 6 رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی تھی۔