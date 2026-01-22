عاشق کی مدد سے بیوی نے شوہر کو اتارا موت کے گھاٹ، فحش فلمیں دیکھ کر رات گزاری
لکشمی مادھوری نے وجئے واڑہ کے ایک سنیما ہال میں ٹکٹ کاؤنٹر پر کام کرتے ہوئے گوپی کے ساتھ غیر ازدواجی تعلقات استوار کئے۔
Published : January 22, 2026 at 4:35 PM IST
ڈگگرالا: آندھرا پردیش کے گنٹور کے ڈگگرالا منڈل کے تحت چلوورو گاؤں میں ایک چونکا دینے والے معاملہ سامنے آیا ہے۔ پولیس نے بدھ کی شام بتایا کہ، ایک خاتون نے اپنے شوہر کو اپنے عاشق کی مدد سے قتل کر دیا اور پوری رات اکیلے فحش مواد دیکھ کر گزاری۔
اس معاملے کی تفصیل بتاتے ہوئے منگلاگیری دیہی سرکل کے انسپکٹر وینکٹ برہمن اور ڈگگرالا کے سب انسپکٹر وینکٹ روی نے بدھ کو بتایا کہ چلوورو کے پیاز کے تاجر لوکم شیوناگ راجو کی دو دن قبل مشتبہ حالات میں موت ہوئی تھی۔ اس نے 2007 میں لکشمی مادھوری سے شادی کی تھی، اور اس جوڑے کے دو بیٹے ہیں۔ مادھوری وجئے واڑہ کے ایک سنیما ہال میں ٹکٹ کاؤنٹر پر کام کرتی تھیں۔
اس دوران، وہ ستیناپلی میں گوپی سے ملی، اور دونوں کے درمیان غیر ازدواجی تعلقات قائم ہو گئے۔ مادھوری اپنے شوہر کے کاروبار کو "شرمناک" سمجھتی تھی، اس نے لوکم کو کاوربار چھوڑنے پر آمادہ کیا۔ چونکہ اس کا عاشق گوپی حیدرآباد میں ٹریول ایجنٹ کا کام کرتا تھا، اس لیے مادھوری نے لوکم کو نوکری کے لیے وہاں بھیج دیا۔ پولیس نے بتایا کہ کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد، لوکم چلوورو واپس آیا، جس کے نتیجے میں جوڑے کے درمیان جھگڑے شروع ہوگئے۔
ایک پولیس اہلکار نے بتایا، "چونکہ لوکم زیادہ تر گھر سے کام کرتا تھا، اس لیے وہ مادھوری اور گوپی کے درمیان تعلقات میں رکاوٹ ثابت ہوا، اور گوپی نے فیصلہ کیا کہ کسی طرح لوکم سے جان چھڑائی جائے۔"
18 جنوری کی رات، اہلکار نے بتایا، مادھوری نے رات کے کھانے کے لیے بریانی تیار کی اور اس میں 20 نیند کی گولیاں ملا کر لوکم کو کھلا دیا۔
پولیس اہلکار نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ، "کھانا کھانے کے بعد، لوکم گہری نیند میں چلا گیا۔ 11:30 بجے، گوپی آیا، لوکیش کے سینے پر بیٹھ گیا، جب کہ مادھوری نے تکیے سے اس کا منہ دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لوکیش کے مرنے کی تصدیق کرنے کے بعد، گوپی وہاں سے چلا گیا۔ پھر مادھوری نے پوری رات فحش فلمیں دیکھتے ہوئے گزاری۔ اس نے اپنے پڑوسیوں کو صبح چار بجے کال کیا اور دل کا دورہ پڑنے سے شوہر کی موت ہونے کی بات کہی۔"
انہوں نے مزید کہا کہ مادھوری کے غیر ازدواجی تعلقات کے بارے میں شوہر سے ہونے والے جھگڑوں سے پڑوسیوں کو شک ہو گیا۔
ابھی لاش کو آخری رسومات کے لیے لے جانے ہی والے تھے کہ لوکیش کے دوست وہاں پہنچ گئے۔ اس کے کان کے قریب زخم سے خون نکلتا دیکھ کر، انہوں نے اس کے والد کو پولیس میں شکایت درج کرانے کے لیے راضی کیا۔
اس کی بنیاد پر سب انسپکٹر وینکٹ روی نے مقدمہ درج کیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ متوفی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور دم گھٹنے سے اس کی موت ہوئی تھی۔ جب مادھوری سے اس ضمن میں سوال کیا گیا تو حقیقت سامنے آگئی۔
