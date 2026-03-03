ETV Bharat / state

خلیجی جنگ خشک میوہ جات کی منڈی تک پھیل گئی، کھجور، بادام اور پستے کی قیمتوں میں اضافہ

تاجروں کو خدشہ ہے کہ جنگ جاری رہی تو قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔

خلیجی جنگ خشک میوہ جات کی منڈی تک پھیل گئی، کھجور، بادام اور پستے کی قیمتوں میں اضافہ
خلیجی جنگ خشک میوہ جات کی منڈی تک پھیل گئی، کھجور، بادام اور پستے کی قیمتوں میں اضافہ (Image: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 3, 2026 at 5:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

برہان پور (مدھیہ پردیش): امریکا، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کا براہ راست اثر ہندوستانی بازاروں پر پڑ رہا ہے۔ خام تیل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے بعد کھجور اور خشک میوہ جات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ رمضان المبارک کے دوران زیادہ مانگ کے باعث خشک میوہ جات جیسے بادام، پستے اور کھجور کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تاجروں کو خدشہ ہے کہ جنگ جاری رہی تو قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔

برہان پور کے تاجروں کا کہنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کھجور اور خشک میوہ جات کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ صرف برہان پور ضلع 50 ٹن سے زیادہ کھجور کھاتا ہے۔ عید کے قریب آتے ہی کھجور اور خشک میوہ جات کی مانگ بڑھ رہی ہے لیکن اسرائیل امریکہ اور ایران جنگیں ان کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔

کھجور اور خشک میوہ جات کی قیمتوں میں 40 فیصد اضافے کا امکان

خشک میوہ جات کے تاجر سمیر بگوان نے کہا، "اگر اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ ختم نہ ہوئی تو خشک میوہ جات کی قیمتوں میں 40 فیصد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت 10 دن کا سٹاک ہے، ہم نے ابھی تک کھجور اور خشک میوہ جات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا ہے، حالانکہ نئے آرڈر سے قیمتیں بڑھ جائیں گی۔"

ہندوستان کی 90 فیصد کھجوریں اور خشک میوہ جات خلیجی ممالک سے آتی ہیں۔ جنگ نے تاجروں کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ اس کا اثر خشک میوہ جات کی منڈیوں پر واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ تاجروں کے مطابق رمضان المبارک کے دوران صرف برہان پور 30 ​​دنوں میں تقریباً 50 ٹن کھجور کھا جاتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر ایران، عراق، دبئی، سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے آتی ہیں۔

کیمیا کھجور روزہ داروں کی پہلی پسند ہے

سمیر بگوان نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، "ہندوستانی منڈیوں میں 90 فیصد خشک میوہ جات ایران سے آتے ہیں، جن میں کاجو، بادام، پستے اور کھجور شامل ہیں۔ اچانک سپلائی میں خلل آنے سے ان اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جب کہ عید کے دوران کاجو، بادام، پستے اور کھجوروں کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ اس سال کھجور کی تقریبان 70 قسمیں دستیاب ہیں۔" روزہ داروں میں یہ غیر ملکی کھجوریں ایک منفرد ذائقہ رکھتی ہیں۔"

یہ بھی پڑھیں:

کیا آپ جانتے ہیں رمضان کا مہینہ ہر سال کیوں بدل جاتا ہے؟ جانیے کیا ہے تینتیس کا چکر

کھجور روزہ دار کے لیے مثالی خوراک کیوں، ماہر غذائیت( ڈائٹیشن) انیسہ شفیع سے خصوصی بات چیت

عشرہ مغفرت کے اوقات کو صحیح استعمال کریں، قاری عرفان احمد ثقافی

TAGGED:

WAR AFFECT ON DRIED FRUIT MARKET
PRICES OF DATES INCREASED
DRY FRUIT PRICES RISE
امریکا اسرائیل اور ایران کی جنگ
IRAN ISRAEL WAR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.