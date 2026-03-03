خلیجی جنگ خشک میوہ جات کی منڈی تک پھیل گئی، کھجور، بادام اور پستے کی قیمتوں میں اضافہ
تاجروں کو خدشہ ہے کہ جنگ جاری رہی تو قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔
Published : March 3, 2026 at 5:53 PM IST
برہان پور (مدھیہ پردیش): امریکا، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کا براہ راست اثر ہندوستانی بازاروں پر پڑ رہا ہے۔ خام تیل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے بعد کھجور اور خشک میوہ جات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ رمضان المبارک کے دوران زیادہ مانگ کے باعث خشک میوہ جات جیسے بادام، پستے اور کھجور کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تاجروں کو خدشہ ہے کہ جنگ جاری رہی تو قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔
برہان پور کے تاجروں کا کہنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کھجور اور خشک میوہ جات کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ صرف برہان پور ضلع 50 ٹن سے زیادہ کھجور کھاتا ہے۔ عید کے قریب آتے ہی کھجور اور خشک میوہ جات کی مانگ بڑھ رہی ہے لیکن اسرائیل امریکہ اور ایران جنگیں ان کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔
کھجور اور خشک میوہ جات کی قیمتوں میں 40 فیصد اضافے کا امکان
خشک میوہ جات کے تاجر سمیر بگوان نے کہا، "اگر اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ ختم نہ ہوئی تو خشک میوہ جات کی قیمتوں میں 40 فیصد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت 10 دن کا سٹاک ہے، ہم نے ابھی تک کھجور اور خشک میوہ جات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا ہے، حالانکہ نئے آرڈر سے قیمتیں بڑھ جائیں گی۔"
ہندوستان کی 90 فیصد کھجوریں اور خشک میوہ جات خلیجی ممالک سے آتی ہیں۔ جنگ نے تاجروں کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ اس کا اثر خشک میوہ جات کی منڈیوں پر واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ تاجروں کے مطابق رمضان المبارک کے دوران صرف برہان پور 30 دنوں میں تقریباً 50 ٹن کھجور کھا جاتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر ایران، عراق، دبئی، سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے آتی ہیں۔
کیمیا کھجور روزہ داروں کی پہلی پسند ہے
سمیر بگوان نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، "ہندوستانی منڈیوں میں 90 فیصد خشک میوہ جات ایران سے آتے ہیں، جن میں کاجو، بادام، پستے اور کھجور شامل ہیں۔ اچانک سپلائی میں خلل آنے سے ان اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جب کہ عید کے دوران کاجو، بادام، پستے اور کھجوروں کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ اس سال کھجور کی تقریبان 70 قسمیں دستیاب ہیں۔" روزہ داروں میں یہ غیر ملکی کھجوریں ایک منفرد ذائقہ رکھتی ہیں۔"