اتراکھنڈ میں 10 بیگھہ وقف اراضی غائب! کانگریس ایم ایل اے کے خلاف الزامات، خصوصی انکوائری کا مطالبہ
وقف اراضی 12 بیگھہ تھی۔ درگاہ اس وقت 4 بیگھہ پر محیط ہے۔ وقف بورڈ کے ریکارڈ میں صرف 1 بیگھہ اراضی دکھائی گئی ہے۔
دہرادون، اتراکھنڈ: مرکز میں وقف بل میں ترمیم کے بعد اتراکھنڈ میں بڑے فراڈ سامنے آنے لگے ہیں۔ ایسا ہی ایک کیس پیراں کلیار میں سامنے آیا ہے۔ کئی سالوں کے بعد روڑکی میں 11 بیگھہ وقف اراضی گھٹ کر صرف ایک بیگھہ رہ گئی ہے۔ اس کی تصدیق خود ایک وقف صارف نے کی ہے۔ انہوں نے کانگریس ایم ایل اے فرقان پر وقف زمین پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔
ETV بھارت سے بات کرتے ہوئے، گلاب نگر، رڑکی کے رہنے والے سمیر علی شیخ نے وضاحت کی کہ وہ گلاب نگر رام پور چوک کے قریب واقع حضرت سید گلاب شاہ پیر کی درگاہ کے احاطے میں 11 بیگھہ اراضی کے متولی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 11 بیگھہ اراضی کا وقف صارف ہے۔ جب انہوں نے امید پورٹل پر اس پراپرٹی کو آن لائن رجسٹر کرنے کی کوشش کی اور وقف بورڈ کے دفتر میں دستاویزات کے لیے گئے تو انہیں بتایا گیا کہ ان کی صرف ایک بیگھہ اراضی بورڈ کے پاس رجسٹرڈ ہے۔
وقف اراضی تقریباً 11 بیگھہ پر محیط
تفصیلات کا انکشاف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 1984 میں وقف کی گئی اراضی کے کاغذات جس پر اترپردیش کے زمانے میں کھسرہ نمبر 98/2 تھا، وقف بورڈ کے دفتر سے غائب ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وقف اراضی تقریباً 11 بیگھہ پر محیط ہے، جس میں سے درگاہ 4 بیگھہ پر قابض ہے۔ جب وہ زمین کے بارے میں پوچھنے کے لیے دفتر گئے تو دیکھا کہ کاغذات پر صرف ڈیڑھ بیگھہ اراضی درج ہے۔
کانگریس ایم ایل اے فرقان احمد نے ایک ہی جگہ پر دو کمرے بنائے تھے
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 2018 میں مقامی پیران کلیار اسمبلی حلقہ کے کانگریس ایم ایل اے فرقان احمد نے ایک ہی جگہ پر دو کمرے بنائے تھے۔ جائیداد کے متولی ہونے کے ناطے انہوں نے ایم ایل اے سے پوچھا کہ وہ یہ دو کمرے کس اسکیم کے تحت بنا رہے ہیں۔ ’’اگر کوئی ایم ایل اے فنڈ یا سرکاری اسکیم ہے تو براہ کرم اس کے بارے میں معلومات فراہم کریں،‘‘ انہوں نے جواب دیا۔ مقامی ایم ایل اے نے اسے دھمکی دی اور زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد انہوں نے عدالت سے رجوع کیا۔ 2018 میں معاملہ عدالت میں پہنچا۔ عدالت نے تمام دستاویزات کا جائزہ لینے کے بعد زیر تعمیر دو کمروں پر روک لگا دی۔ اس کے بعد سے دونوں کمرے بند ہیں۔ یہ اسٹے آج تک برقرار ہے۔
ایم ایل اے فرقان احمد نے زمین پر کر رکھا قبضہ
سمیر علی شیخ نے بتایا کہ اب وہ اپنی پراپرٹی آن لائن رجسٹر کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ بورڈ آفس پہنچے تو ان کی زمین کے کاغذات میں چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ وقف کے طور پر درج تمام جائیداد دستاویزات میں درج نہیں ہے۔ ادھر مقامی نوجوان عارف قادری نے بتایا کہ ایم ایل اے فرقان احمد نے پیراں کے لیے اس زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وقف اراضی 12 بیگھہ تھی۔ درگاہ اس وقت 4 بیگھہ پر محیط ہے۔ وقف بورڈ کے دفتر میں صرف 1 بیگھہ کا ریکارڈ ہے، جب کہ متولی کے پاس پورے 12 بیگھہ کے دستاویزات ہیں۔
زمین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جارہی
پیران کلیار کے کانگریس ایم ایل اے فرقان احمد نے کہا کہ وہ اپنے ایم ایل اے فنڈ سے اس زمین پر ایک سرکاری لڑکیوں کا اسکول بنا رہے ہیں۔ اس نے اس مقصد کے لیے دو کمرے بنوائے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس معاملے کو لے کر عدالت میں مقدمہ دائر کیا جس نے بعد میں زمین پر روک لگا دی۔ تب سے یہ زمین غیر استعمال شدہ پڑی ہے۔ تجاوزات کے الزامات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان پر الزام لگانے والے خود زمین کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ لوگ درگاہ کے نام پر کاروبار چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ فی الحال زیر سماعت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زمین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جارہی ہے۔ انہوں نے کسی اور جگہ گورنمنٹ گرلز اسکول بنانے کی تجویز دی ہے۔
وقف بورڈ کے دفتر سے فائلیں غائب
ادھر اتراکھنڈ وقف بورڈ کے چیئرمین شاداب شمس نے بھی اس پورے معاملے پر اہم بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ کے دفتر سے فائلیں غائب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ اندر سے کھوکھلا ہے۔ یہاں سے بہت سی فائلیں غائب ہیں۔ جب ملازمین سے معلومات طلب کی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی معلومات نہیں ہوتی ہیں۔ جب فائل کی درخواست کی جاتی ہے، تو ان کے پاس نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس کو حل کرنا ہے تو ہمیں اتر پردیش سے پرانے کاغذات طلب کرنے ہوں گے۔ انہوں نے خود اپنے ہی محکمے پر کرپشن کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے اس کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔