گجرات: داعش نظریات پھیلانے اور سوشل میڈیا پر شدت پسندی کو فروغ دینے کے الزام میں نوجوان گرفتار
پوسٹس میں جہاد، تشدد، بم دھماکوں اور قتل جیسے اقدامات کی حمایت کی جاتی تھی، جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوسکتا تھا۔
Published : May 2, 2026 at 8:34 PM IST
کچھ : ریاست گجرات کے ضلع کچھ کے بھج علاقے میں سیکیورٹی اداروں نے ایک اہم کارروائی کرتے ہوئے ایک ایسے نوجوان کو گرفتار کیا ہے جو مبینہ طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے شدت پسند تنظیم داعش کے نظریات کو فروغ دے رہا تھا۔
پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت 32 سالہ فقیرمامد عیسیٰ گگڑا کے طور پر ہوئی ہے، جو بھج تعلقہ کے گاؤں لودائی کا رہائشی ہے۔ ملزم مختلف فرضی اکاؤنٹس کے ذریعے انسٹاگرام اور فیس بک پر اشتعال انگیز مواد، ویڈیوز اور پیغامات شیئر کرتا تھا، جن کا مقصد لوگوں کو اکسانا اور شدت پسندی کی طرف راغب کرنا تھا۔
حکام کے مطابق ان پوسٹس میں جہاد، تشدد، بم دھماکوں اور قتل جیسے اقدامات کی حمایت کی جاتی تھی، جس سے ملک کی سالمیت اور امن و امان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی) نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا۔ تفتیش کے دوران اس کے موبائل فون سے غیر قانونی اور اشتعال انگیز مواد بھی برآمد ہوا ہے، جس کے بعد اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
پولیس بیان کے مطابق ملزم نہ صرف شدت پسند نظریات سے متاثر تھا بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے مبینہ طور پر "خلافت" اور مسلح بغاوت کے لیے بھی اکسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ گرفتاری ایک ایسے پس منظر میں سامنے آئی ہے جب حال ہی میں گجرات اے ٹی ایس نے ’غزوۂ ہند‘ سے متعلق ایک مبینہ ماڈیول کے تحت دو افراد کو گرفتار کیا تھا، جن پر آر ڈی ایکس بم بنانے اور مخصوص اہداف کو نشانہ بنانے کی سازش کا الزام تھا۔
یہ بھی پڑھیں: Left Wing Extremism بائیں بازو کی انتہا پسندی اگلے دو برسوں میں مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی، امت شاہ
حکام کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر شدت پسندی کے بڑھتے رجحان کے پیش نظر انٹیلی جنس اور تکنیکی نگرانی کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے تاکہ ایسے عناصر پر بروقت قابو پایا جا سکے۔