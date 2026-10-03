گجرات میں یکساں سول کوڈ کو صدارتی منظوری
یو سی سی بل کو گجرات اسمبلی نے مارچ 2026 میں منظور کیا تھا۔
Published : October 3, 2026 at 10:36 AM IST
نئی دہلی: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے گجرات یکساں سول کوڈ بل 2026 کو باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ ریاستی حکومت نے اس سلسلے میں گزٹ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے، جس کے ساتھ ہی ریاست میں قانون کے نفاذ کا عمل آگے بڑھ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اتراکھنڈ کے بعد گجرات ملک کی دوسری ریاست بن گئی ہے، جہاں یکساں سول کوڈ کو صدر جمہوریہ کی منظوری حاصل ہوئی ہے۔
اسمبلی میں مارچ 2026 میں منظور ہوا تھا بل
یو سی سی بل کو گجرات اسمبلی نے مارچ 2026 میں منظور کیا تھا۔ اس قانون کے تحت شادی، طلاق، وراثت اور لِو اِن ریلیشن شپ سے متعلق معاملات کے لیے مذہب سے قطع نظر ایک یکساں قانونی فریم ورک فراہم کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔
شادی اور متعلقہ قانونی معاملات میں اہم تبدیلیاں
یو سی سی کے نافذ ہونے کے بعد شادی اور اس سے متعلق قانونی معاملات میں کئی اہم تبدیلیاں ہوں گی۔ قانون کے تحت شادی کا رجسٹریشن لازمی کیے جانے کی گنجائش ہے۔ اسی طرح لِو اِن ریلیشن شپ کو بھی مقررہ ضوابط کے تحت رجسٹر کرانا ہوگا۔ اس کا مقصد شادی، وراثت، طلاق اور جائیداد سے متعلق معاملات میں تمام شہریوں کے لیے یکساں قوانین نافذ کرنا ہے۔
یو سی سی میں وراثت اور جائیداد کے حقوق کے معاملے میں بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان مساوات کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ یعنی آبائی یا دیگر وراثتی معاملات میں بیٹیوں کو بھی بیٹوں کے مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔
وہیں کسی شخص کی بغیر وصیت کے موت ہونے کی صورت میں اس کے شریکِ حیات، بچوں کے ساتھ والدین کے حقوق بھی قانون کے تحت طے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سروگیسی اور گود لیے گئے بچوں کو بھی قانونی حقوق کے معاملے میں یکساں تحفظ فراہم کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ لِو اِن ریلیشن شپ سے پیدا ہونے والے بچوں کے حقوق کو بھی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہوگا۔
ریاست میں یک زوجگی کا اصول نافذ
گجرات یو سی سی میں یک زوجگی کا اصول نافذ کیا گیا ہے۔ اس کے تحت شوہر یا بیوی کے حیات رہتے دوسری شادی کرنے پر پابندی ہوگی۔ اس کے علاوہ شادی اور طلاق سے متعلق معاملات کے لیے بھی یکساں قانونی طریقہ کار مقرر کیا گیا ہے۔ یو سی سی کی اہم دفعات میں لِو اِن ریلیشن شپ کی رجسٹریشن بھی شامل ہے۔
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درج فہرست قبائل کے ارکان کو چھوٹ
گجرات یو سی سی میں درج فہرست قبائل کے ارکان کو اس کی بعض دفعات سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ قبائلی برادریوں کے روایتی سماجی اور ازدواجی نظام کو مدنظر رکھنا بتایا گیا ہے۔