گجرات کے والساد میں زیر تعمیر پل کا گرڈر گرنے سے 5 مزدور زخمی (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 12, 2025 at 3:44 PM IST

والساد (گجرات): ضلع والساد میں آرنگا ندی پر زیر تعمیر پل کا ایک گرڈر جمعہ کی صبح تقریباً 8 بجے اچانک منہدم ہو گیا، جس کے نتیجے میں پانچ مزدور زخمی ہو گئے۔ حادثہ کیلاش روڈ پر پیش آیا جہاں پرانا پل کے متوازی نیا پل تعمیر کیا جا رہا ہے۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق دو ستونوں کے درمیان لگایا گیا عارضی سپورٹ اچانک سرک گیا، جس سے اوپری حصہ توازن کھو بیٹھا اور پوری سرنگ نما ساخت زور دار آواز کے ساتھ زمین پر آگری۔ مزدور قریب ہی کام کر رہے تھے اور ڈھانچہ کے نیچے دب گئے۔ انہیں موقع پر موجود دیگر کارکنوں نے فوری طور پر نکالا اور 108 ایمبولینس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا۔

ضلع ایس پی یوراج سنگھ جڈیجا نے بتایا کہ “گرڈر 15 دن پہلے نصب کیا گیا تھا۔ سپورٹ سلپ ہونے کے باعث یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا۔” روڈز اینڈ بلڈنگز ڈپارٹمنٹ کے افسر جگر پٹیل نے کہا کہ “چار مزدوروں کو معمولی چوٹیں آئیں۔ تمام حفاظتی انتظامات موجود تھے۔ حکومت کے ضابطوں کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔”

ایس ڈی ایم ومل پٹیل نے جائے حادثہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہاکہ “حادثے کے وقت سائٹ پر 105 مزدور موجود تھے، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔” حادثے کے بعد علاقے میں بھگدڑ جیسا ماحول پیدا ہو گیا اور بڑی تعداد میں لوگ جائے وقوعہ پر جمع ہو گئے۔ انتظامیہ اور پولیس افسران نے موقع پر پہنچ کر حالات سنبھالے۔

تقریباً 20 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیے جانے والے اس نئے پل کی تعمیر ایک سب کنٹریکٹر کر رہا ہے، جس کا سنگِ بنیاد گزشتہ سال رکھا گیا تھا، پولیس نے حادثے کی مکمل تحقیقات شروع کر دی ہیں اور معاملے کی ذمے داری طے کرنے کیلئے تکنیکی جانچ بھی کی جائے گی۔

ایڈیٹر کی پسند

