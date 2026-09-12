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گجرات سیکریٹریٹ اور برکس کانفرنس کو بم سے اڑانے کی دھمکی دینے کا معاملہ، پولیس نے دیوگھر سے نوجوان کو حراست میں لیا

گجرات سیکریٹریٹ کو بم سے اڑانے کی دھمکی دینے کے معاملے میں گجرات پولیس نے دیوگھر کے نوجوان کو حراست میں لیا۔ رپورٹ ہتیش چودھری۔

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تصوراتی تصویر (Photo Credit: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 12, 2026 at 6:02 PM IST

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دیوگھر: گجرات پولیس کی ٹیم نے دیوگھر میں نگر تھانہ علاقے سے ایک نوجوان کو حراست میں لیا ہے۔ معاملہ گجرات کے گاندھی نگر میں واقع سیکریٹریٹ اور برکس (BRICS) سربراہی اجلاس کو بم سے اڑانے کی دھمکی دینے والی ای میل (E-mail) سے جڑا ہے۔ ہائی پروفائل اور قومی سلامتی سے جڑے معاملے کی وجہ سے پولیس فی الحال اس پورے معاملے میں زیادہ معلومات شیئر کرنے سے گریز کر رہی ہے۔

ہفتہ کو گجرات پولیس کی ایک ٹیم دیوگھر پہنچی۔ ٹیم نے نگر تھانہ علاقے سے ایک نوجوان کو حراست میں لیا۔ دیوگھر کے ایس پی پروین پشکر نے نوجوان کو حراست میں لیے جانے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گجرات پولیس کی ٹیم نے ای میل کے ذریعے دھمکی دیے جانے کے معاملے میں نوجوان کو حراست میں لیا ہے، اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔

گجرات سیکریٹریٹ کو اڑانے کی دی گئی تھی دھمکی

معلومات کے مطابق، گزشتہ دنوں ای میل کے ذریعے گجرات سیکریٹریٹ کو اڑانے اور برکس کانفرنس کے دوران بم دھماکے کی دھمکی دی گئی تھی۔ دھمکی ملنے کے بعد گجرات پولیس نے معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے جانچ شروع کی۔ جانچ کے دوران ایک نوجوان کو حراست میں لے کر اس سے پوچھ گچھ کی گئی، جس کے بعد جانچ کی کڑی دیوگھر سے جڑنے کی بات سامنے آئی۔

اس کے بعد گجرات پولیس نے ملنے والے ان پٹ (سراغ) کی بنیاد پر دیوگھر میں کارروائی کی اور نگر تھانہ علاقے سے ایک نوجوان کو حراست میں لیا۔ پورے معاملے میں دیوگھر پولیس بھی گجرات پولیس کا تعاون کر رہی ہے۔

نوجوان کی شناخت عام نہیں کی گئی

ہائی پروفائل معاملہ ہونے کی وجہ سے حراست میں لیے گئے نوجوان کی شناخت پولیس نے عام نہیں کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دھمکی کے لیے استعمال کی گئی ای میل اور اس سے جڑے تکنیکی شواہد کی جانچ کی جا رہی ہے۔ پولیس نوجوان کے ای میل، واٹس ایپ (WhatsApp) سمیت دیگر ڈیجیٹل ذرائع کی بھی جانچ کر رہی ہے، تاکہ دھمکی بھیجنے کے پیچھے کی حقیقت اور پورے نیٹ ورک کا پتہ لگایا جا سکے۔

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TAGGED:

BOMB THREAT
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برکس سربراہی اجلاس 2026
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